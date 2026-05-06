Alonso cible la boîte de vitesses comme priorité pour le Canada

La progression aperçue du côté d’Aston Martin F1 à Miami reste encore largement insuffisante pour espérer un bond en avant immédiat au classement. Si la fiabilité a enfin été au rendez-vous avec les deux monoplaces à l’arrivée, Fernando Alonso a déjà identifié la prochaine priorité technique : la boîte de vitesses.

Sur le tracé floridien, l’Espagnol a signé sa meilleure qualification de la saison, avec une 17e place, avant de franchir la ligne en 15e position, son meilleur résultat en 2026. Mais au-delà du classement brut, c’est surtout la nette réduction des vibrations liées à l’unité de puissance Honda, problématiques lors des trois premières courses, qui a constitué le principal motif de satisfaction.

Un progrès qui permet désormais de tourner l’attention vers d’autres faiblesses. Et pour Alonso, le diagnostic est clair à l’approche du Grand Prix du Canada, disputé sur un circuit exigeant en phases de freinage.

"Aucun souci," a-t-il d’abord expliqué à propos de Miami, le premier des trois rendez-vous américains de la saison.

"Honnêtement, c’était davantage la boîte de vitesses tout le week-end que le moteur, donc je ne sais pas, l’électronique ou quelque chose comme ça."

Le double champion du monde détaille des sensations particulièrement délicates au volant.

"C’était très étrange au rétrogradage comme au passage des rapports, donc ce n’était pas très bien sous contrôle."

"C’est donc le problème numéro un à régler pour le Canada. Je pense qu’avec tous ces gros freinages là-bas, nous devons améliorer le comportement de la boîte de vitesses à l’heure actuelle."

Malgré ces axes de travail, Alonso tempère toute attente d’un redressement rapide. Selon lui, les progrès à court terme resteront limités et ne devraient pas se traduire immédiatement en résultats.

"Je pense que nous allons faire un pas en avant du point de vue de la pilotabilité," a-t-il estimé. "La performance, non. Donc nous devons rester soudés avec l’équipe pour affronter les tempêtes en attendant mieux."

"Maintenant, ce seront des courses très difficiles. Cela va sembler répétitif dans nos réponses. Évidemment, nous devons faire face aux médias chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche."

"Vous faites votre travail, nous pilotons vite, mais le message semblera répétitif car nous n’avons pas d’évolutions avant après l’été."

"Donc nous n’avons pas besoin d’arriver au Canada et de demander à quoi s’attendre : la même chose. À quoi s’attendre en Autriche : la même chose."

"C’est donc cela que nous devons gérer, le niveau de frustration de tout le monde dans l’équipe, mais je pense que nous sommes tous calmes. Nous sommes tous engagés pour, après l’été, avoir une meilleure seconde partie de saison. Et voyons si nous pouvons y parvenir."