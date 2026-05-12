La F1 face au spectre d’un championnat faussé

Le retour de la Formule 1 en piste à Miami en ce début du mois de mai ne marquait pas seulement la reprise du championnat après cinq semaines d’interruption imprévue : il rappelle aussi à quel point la discipline se retrouve désormais exposée aux conséquences directes des tensions géopolitiques mondiales.

En 2024, la FIA et la F1 avaient accueilli Donald Trump lors de ce Grand Prix de Miami en pleine campagne pour sa réélection à la présidence des États-Unis. Deux ans plus tard, la discipline doit désormais gérer les répercussions de l’escalade militaire provoquée par les bombardements américains et israéliens en Iran.

Le championnat du monde est ainsi revenu en piste après une pause forcée liée à l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement programmés en avril. Les deux épreuves ont été supprimées du calendrier après des frappes de représailles visant ces pays dans le contexte du conflit régional.

Lorsque les premières frappes ont débuté le 28 février, peu d’observateurs imaginaient que la crise durerait aussi longtemps. En 2025, les États-Unis et Israël avaient mené pendant douze jours des bombardements contre des sites militaires iraniens avant une accalmie. Plus tôt cette année, Washington avait également lancé une opération militaire rapide au Venezuela afin de remplacer le chef d’État.

Mais contrairement aux prévisions initiales, les hostilités se sont prolongées. Dans les premiers jours du conflit, les pays impliqués évoquaient même un changement de régime comme objectif. Cependant, la mort du dirigeant iranien Ali Hosseini Khamenei peu après le début des frappes n’a pas déclenché le soulèvement espéré.

Pour la F1, l’annulation des deux manches du Moyen-Orient représente un coût économique considérable. Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite figurent parmi les événements les plus lucratifs du calendrier, leurs gouvernements investissant massivement afin d’associer leur image au championnat du monde à travers ce que certains qualifient de "courses de propagande".

La discipline n’a d’ailleurs pas immédiatement remplacé ces deux rendez-vous. Et les espoirs de les réintégrer dans un calendrier déjà saturé sont toujours en vie mais s’éloigneront à mesure que le conflit s’enlise et que la menace d’une reprise des hostilités demeure.

La question se pose désormais de savoir quelles autres manches pourraient être menacées. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, prévu en septembre, apparaît comme un cas surveillé de près puisque le pays partage une frontière avec l’Iran et a subi en mars une attaque de drone attribuée à son voisin. Toutefois, cette frappe isolée a eu lieu dans l’ouest du territoire, loin de Bakou où se rend la F1.

Les courses les plus vulnérables restent donc celles du Moyen-Orient prévues en fin de saison : les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Cette situation présente un double visage pour la Formule 1. D’un côté, le fait que ces épreuves n’aient lieu qu’en fin d’année laisse davantage de temps pour espérer une stabilisation géopolitique. Mais de l’autre, une annulation tardive pourrait avoir des conséquences sportives majeures si le championnat se joue encore à ce moment-là.

Le scénario pourrait profondément influencer l’issue du titre mondial. L’exemple de la saison passée illustre ce risque : si les deux dernières manches de 2025 avaient été annulées avec un préavis d’un mois, comme Bahreïn et Djeddah cette année, la spectaculaire remontée de Max Verstappen n’aurait probablement jamais pu avoir lieu. Après le Grand Prix du Mexique, le Néerlandais comptait 36 points de retard avec encore 116 unités disponibles. Sans les deux dernières courses, il ne serait resté que 58 points à distribuer.

L’histoire récente montre d’ailleurs que ce type de situation peut profondément dénaturer un championnat. La W Series avait ainsi connu un dénouement controversé en 2022 après des annulations de courses, tandis que Pierre Gasly avait vu ses chances de titre en Super Formula japonaise disparaître lorsque la finale 2017 avait été annulée sans remplacement.

Si la F1 veut éviter un scénario similaire, elle devra probablement préparer un véritable plan de secours. Pour l’instant, rien ne garantit toutefois qu’une telle mesure sera nécessaire. Donald Trump pourrait souhaiter mettre fin au conflit avant les élections américaines de mi-mandat prévues en novembre, mais l’Iran est parfaitement conscient de cet enjeu politique. Des informations évoquant autant un accord possible que de nouvelles frappes circulent, et la F1 ne peut donc rien considérer comme acquis.

D’autres championnats internationaux font face aux mêmes interrogations. Le Championnat du monde d’Endurance a lui aussi annulé sa manche d’ouverture au Qatar avant de reprogrammer un retour en octobre, sans certitude que celui-ci puisse effectivement avoir lieu.

À l’heure où la saison de F1 reprend enfin, les deux dernières courses du calendrier paraissent encore lointaines. Mais après avoir déjà perdu deux manches, la discipline sait désormais qu’en perdre davantage, et potentiellement fausser la lutte pour le titre, constituerait un scénario encore bien plus problématique.