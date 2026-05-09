La F2 envisage une présence durable aux côtés de la F1 à Montréal

La Formule 2 pourrait bien s’installer durablement au Canada après une première apparition improvisée à Montréal. Initialement ajoutée en urgence au calendrier 2026 à la suite de l’annulation des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit au Moyen-Orient, la discipline envisage désormais un engagement à long terme avec les organisateurs du Grand Prix du Canada.

Selon Le Journal de Montréal, les discussions entre les deux parties sont déjà bien avancées, avec une volonté commune de pérenniser la présence de la F2 sur le circuit Gilles Villeneuve.

"Nous parlons vraiment d’établir une présence à Montréal," a déclaré Bruno Michel, directeur de la Formule 2.

"Nous aimerions évidemment revenir à l’avenir."

En réalité, ces échanges avaient débuté avant même le lancement de la saison, mais la situation géopolitique a considérablement accéléré le processus.

"L’annulation des courses à Sakhir et Djeddah n’a fait qu’accélérer les discussions," souligne le journal, évoquant une crise ayant "déclenché une réaction en chaîne".

Face à cette situation exceptionnelle, les organisateurs montréalais ont su réagir rapidement en adaptant les infrastructures du circuit pour accueillir la catégorie antichambre de la Formule 1.

Bruno Michel y voit également une opportunité sportive, dans un contexte de nouvelles réglementations techniques en F1.

"Nous apportons un bon spectacle pour compléter une Formule 1 désormais différente avec les nouvelles règles techniques," a-t-il expliqué.

"Ce sont deux techniques de pilotage différentes. La course est dans notre ADN."

Au-delà de cette opportunité ponctuelle, l’arrivée de la Formule 2 à Montréal s’inscrit dans une stratégie plus large de développement en Amérique du Nord, où la discipline souhaite renforcer sa visibilité.

Cette implantation répond à une volonté claire d’expansion sur un marché encore peu exploité, avec un intérêt également porté à d’autres destinations comme Austin et Las Vegas.

Toutefois, cette intégration rapide au calendrier n’a pas été sans défis. L’ajout simultané de manches à Miami et à Montréal a engendré d’importantes contraintes logistiques pour les équipes.

"Ils sont passés en mode urgence et ont improvisé des paddocks temporaires capables d’accueillir les 11 équipes et les 22 voitures," précise le journal.

Malgré ces difficultés, cette première expérience nord-américaine pourrait donc marquer un tournant pour la Formule 2, avec Montréal en point d’ancrage potentiel pour les années à venir.