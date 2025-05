Pirelli F1 fait des choix audacieux pour Silverstone et Spa-Francorchamps

Pirelli a informé les équipes des composés choisis pour les Grands Prix avant la pause estivale : Autriche, Grande-Bretagne, Belgique et Hongrie.

La sélection du partenaire pneumatique de la Formule 1, décidée en collaboration avec la FIA et la F1, comprend des choix nouveaux et familiers. Les composés pour les courses de Spielberg et de Budapest sont les mêmes que l’an dernier, tandis que des changements importants ont été apportés pour Silverstone et Spa.

Commençons par le familier. Pour les courses d’Autriche (du 27 au 29 juin) et de Hongrie (du 1er au 3 août), les équipes pourront utiliser la gomme C3 en dur, la C4 en médium et la C5 en tendre. Bien que ces deux circuits soient quasiment identiques en longueur – 4,318 km pour Spielberg et 4,381 km pour le Hungaroring – leurs caractéristiques sont très différentes. Le premier est très rapide avec seulement dix virages et de longues lignes droites, tandis que le second est très sinueux avec une seule ligne droite, mais les forces exercées sur les pneus ne sont pas particulièrement importantes.

La situation est tout autre à Silverstone et Spa-Francorchamps, deux des circuits les plus attrayants du calendrier, réputés pour de nombreuses raisons, mais aussi pour les contraintes qu’ils imposent aux pneus. Habituellement, pour Silverstone, Pirelli sélectionne les trois composés les plus durs disponibles, mais cette année, la décision a été prise d’opter pour un cran plus tendre : le C2 est donc le Dur, le C3 le Médium et le C4 le Tendre. Quant à Spa-Francorchamps, deux des composés sont identiques à ceux de l’année dernière et se placent dans le même ordre : le C3 en Médium et le C4 en Tendre. Cependant, contrairement à 2024, où le Dur était le C2, ce sera cette fois le C1.

Ce choix s’inscrit dans la lignée de ceux pratiqués lors de certaines courses en début de saison, l’objectif étant d’offrir un plus grand choix de stratégies de course, ce qui pourrait rendre les stratégies à un ou deux arrêts tout aussi attractives. À Silverstone, le défi sera de gérer le Medium, qui a fait office de Tendre ces deux dernières années. À Spa, également une épreuve Sprint, ceux qui choisiront le Dur, avec l’idée de ne s’arrêter qu’une fois, devront tenir compte de la différence de performance qui sépare désormais le C1 du C2, qui était le Dur de l’an dernier.