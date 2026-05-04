’Nous essayons de nous divertir’ : Alonso cash sur la galère chez Aston Martin F1

Fernando Alonso a choisi l’humour et la lucidité pour décrire la situation actuelle d’Aston Martin, en grande difficulté en ce début de saison 2026. À Miami, l’Espagnol a reconnu que lui et son coéquipier Lance Stroll en étaient presque réduits à expérimenter et à se divertir en course.

"Oui, nous essayons de nous divertir," a confié Alonso après le Grand Prix.

"Lance et moi en parlons tous les matins : savoir si nous allons rouler ensemble ou, sinon, nous attendre, afin d’apprendre un peu sur la gestion de l’énergie et tout ça, car nous n’avons pas fait beaucoup de kilomètres cet hiver."

Dans ce contexte, certains duels en piste prennent une dimension presque ludique, notamment face à Sergio Pérez, désormais chez Cadillac.

"Avec Checo, nous avons essayé de faire la même chose, un peu de divertissement, et à en course nous avions un peu plus de rythme qu’eux."

Le Mexicain a d’ailleurs confirmé le plaisir de se battre avec le double champion du monde.

"Se battre avec Fernando est toujours très amusant : c’est un pilote très agressif, très intelligent. Quand il s’éloigne, on sait qu’il prépare quelque chose, et quand il revient, c’est pareil. Ses manœuvres sont toujours calculées."

"C’est aussi un pilote très propre. J’espère qu’il ne progressera pas trop vite pour que nous puissions continuer à en profiter."

Mais derrière ces échanges presque légers, la réalité reste difficile pour Aston Martin. Si la fiabilité, notamment les problèmes de vibrations, semble désormais maîtrisée, les performances demeurent très insuffisantes.

"Nous n’avons eu aucun problème de fiabilité, ce qui est le point positif," a souligné Alonso.

"C’est la deuxième course consécutive que nous terminons sans problème."

"Mais le rythme de course n’était pas exceptionnel. Nous essayions de tenir et de ne pas trop perdre de terrain avec ce que nous avions."

La situation ne devrait pas s’améliorer à court terme, Aston Martin ne prévoyant pas d’évolutions significatives avant de nombreuses courses.

"Cela ne nous affecte pas beaucoup car nous n’avons pas de nouvelles pièces prévues pour le Canada," a-t-il expliqué, évoquant la prochaine manche à Montréal.

"Je ne pense pas que nous apporterons des évolutions avant huit ou dix courses. Nous progresserons grâce au pilotage, à l’apprentissage de la gestion électrique, mais pas en performance. Donc des courses difficiles nous attendent."

Face à ce constat, Alonso affiche néanmoins une certaine sérénité, conscient des limites de son équipe.

"Je suis calme parce que je comprends la situation," a-t-il assuré.

"L’équipe m’a expliqué que des évolutions par petites touches... que si nous gagnions un ou deux dixièmes à chaque course, cela ne changerait pas notre position. Nous sommes 20e ou 19e, et la voiture suivante est à une seconde. Donc même en gagnant deux dixièmes, cela ne changerait rien."

Fidèle à son franc-parler, l’Espagnol a même conclu avec une touche d’ironie lorsqu’il a été interrogé sur son avenir en Formule 1.

"Si je parviens à terminer cinquième dans une course, je prendrai ma retraite le soir même," a-t-il plaisanté.