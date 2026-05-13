20 Grands Prix fixes et d’autres en rotation : la F1 vers une révolution du calendrier ?

Quelques années après l’avoir déjà évoqué pour la première fois, Zak Brown souhaite toujours voir la Formule 1 adopter un nouveau modèle de calendrier mêlant courses permanentes et épreuves en rotation afin de permettre au championnat de continuer son expansion mondiale sans alourdir davantage une saison déjà jugée extrêmement exigeante.

Le PDG de McLaren Racing estime que la discipline pourrait conserver 20 Grands Prix fixes chaque année, tout en intégrant huit autres manches alternées selon les saisons. Une solution qui permettrait à la F1 de s’ouvrir à de nouveaux marchés tout en évitant d’augmenter le nombre total d’épreuves disputées annuellement.

La longueur du calendrier et le nombre croissant de candidats à l’organisation d’un Grand Prix représentent depuis plusieurs années un défi majeur, mais positif, pour la discipline, portée par une popularité mondiale toujours plus importante.

L’Américain a été interrogé sur ce que représenterait, selon lui, le succès de la F1 dans les cinq à dix prochaines années.

"Gagner," a d’abord plaisanté l’Américain avant de développer une vision plus globale concernant la santé du championnat : "Que le sport continue de grandir."

Brown estime que la Formule 1 traverse actuellement une période particulièrement favorable.

"Je ne vois pas vraiment de vents contraires, hormis ce qu’il se passe dans le monde actuellement, donc nous partageons tous les mêmes préoccupations. Mais le sport ne cesse de se renforcer."

La question du calendrier est devenue centrale alors que plusieurs circuits historiques et nouveaux marchés cherchent à obtenir ou conserver une place dans le championnat du monde.

À partir de l’année prochaine, le Circuit de Spa-Francorchamps et le Circuit de Barcelone commenceront d’ailleurs un système d’alternance. Une approche que Brown aimerait voir étendue à davantage d’épreuves.

Le Grand Prix du Portugal fera ainsi son retour à partir de 2027 pour au moins deux saisons, tandis que le Grand Prix de Turquie reviendra également l’an prochain avec un accord prévu sur une durée minimale de cinq ans.

Dans le même temps, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Corée du Sud poussent également pour intégrer le calendrier, rendant les places de plus en plus précieuses.

C’est précisément dans ce contexte que Brown défend son idée d’un système hybride entre courses permanentes et rotation.

Bien que les Accords Concorde autorisent actuellement jusqu’à 25 manches par saison, le dirigeant américain ne souhaite pas voir la F1 dépasser les 24 Grands Prix actuels.

"Il y a des pays qui font la queue pour accueillir des Grands Prix," a-t-il souligné. "Nous ne pouvons pas... nous sommes désormais obligés de commencer à alterner certains Grands Prix."

"Je pense donc que nous devons aller dans cette direction, et je serais favorable à verrouiller 20 Grands Prix permanents, puis à avoir peut-être huit autres manches qui tournent une année sur deux."

Brown voit dans cette solution une opportunité d’élargir la présence mondiale de la discipline sans épuiser davantage les équipes et le personnel du paddock.

"C’est une manière de s’étendre géographiquement à 28 marchés, mais nous ne pouvons pas courir plus de 24 fois par an. Vraiment, c’est déjà un calendrier particulièrement brutal pour toutes les personnes qui travaillent en Formule 1 sur les circuits."