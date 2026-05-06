Aston Martin F1 prépare bien des évolutions pour le Canada mais...

Aston Martin F1 affiche des signaux contrastés quant à sa trajectoire de redressement après le Grand Prix de Miami, entre prudence du côté des pilotes et discours plus offensif en interne.

Alors que Fernando Alonso assurait qu’il ne faudrait pas attendre de véritables évolutions de performance avant les courses 12 ou 14 de la saison, soit après la pause estivale, Mike Krack évoque désormais des changements dès le prochain rendez-vous au Canada !

Le directeur des opérations de l’écurie britannique se montre en effet plus optimiste quant au calendrier de développement.

"Nous avons vraiment hâte d’aller au Canada," a confié Krack.

"Évidemment, c’est une course importante pour nous avec la famille Stroll, une course importante pour l’équipe, mais c’est aussi une course importante pour notre partenariat," a-t-il ajouté, en référence à Honda.

Dans cette optique, Aston Martin ne compte pas faire le déplacement les mains vides.

"Nous y irons avec des évolutions et nous essaierons de faire mieux qu’avant," a-t-il affirmé.

Alors qui croire ? Parce que ces propos contrastent totalement avec le ton plus réservé affiché par Fernando Alonso et Lance Stroll, qui laissaient entendre que les développements aérodynamiques majeurs n’arriveraient qu’après la pause estivale. L’explication serait que les nouveautés attendues au Canada pourraient ainsi concerner davantage la fiabilité, la maniabilité ou encore des ajustements liés à l’unité de puissance, plutôt qu’un véritable gain en performances qui toucherait le châssis ou son aérodynamique.

"Fernando et Lance avaient raison dans leurs déclarations," sourit Krack. "Ils ne pensent qu’à la performance et c’est normal. Nous y pensons aussi, bien sûr, mais avant d’aller bien plus loin nous devons consolider tous nos acquis et apporter des modifications pour que les vibrations et tout ce qui en découle soient réglées pour de bon."

Malgré l’absence d’évolutions sur l’AMR26, Mike Krack défend les progrès déjà accomplis par Aston Martin depuis des essais hivernaux particulièrement compliqués.

"Comme nous l’avons vu ces dernières semaines et ces derniers mois, la manière dont nous avons progressé, en particulier en matière de fiabilité, de réduction des vibrations et d’amélioration du comportement, a été remarquable," a-t-il expliqué.

"Je pense qu’à ce jour, nous avons déjà constaté des améliorations assez substantielles."

"Nous avons eu de nombreux problèmes au début de la saison, des problèmes extraordinaires," a reconnu Krack. "Cependant, je considère que la rapidité avec laquelle ils ont été résolus est vraiment remarquable."

Malgré ces avancées, Aston Martin reste lucide sur le chemin restant à parcourir pour revenir au niveau des équipes de tête.

"Nous devons également reconnaître qu’il y a un écart significatif à combler," a-t-il admis.

"Je pense qu’il est crucial d’être très clair sur la stratégie et le plan. Notre travail ici, sur le circuit, est de tirer le meilleur parti de ce que nous avons à disposition. Nous avons beaucoup à apprendre des informations que nous avons recueillies. Et il est crucial de maintenir toute l’équipe motivée pour continuer à travailler dessus, puis attendre la prochaine phase."

A noter, puisque cette rumeur commence à circuler, qu’Adrian Newey aurait dû être à Miami mais serait tombé malade avant la course et aurait dû être hospitalisé. Il serait de retour chez lui, d’où il travaillerait. Nous tenons à mentionner que cette information est de la pure spéculation à ce stade puisque le porte-parole d’Aston Martin F1 a réagi ainsi : "Nous ne commentons pas les affaires personnelles concernant les membres de notre équipe. Mais Adrian travaille et était sur le campus la semaine dernière."