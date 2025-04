Alonso compare la situation de Verstappen à sa saison 2012

Fernando Alonso peut se mettre à la place de Max Verstappen, qui a battu des McLaren favorites au Japon. Le pilote Aston Martin F1 est convaincu que le Néerlandais a gagné avec une voiture réellement inférieure aux MCL39 de Lando Norris et Oscar Piastri.

Selon lui, la Red Bull RB21 est la troisième ou quatrième voiture du plateau, et cela fait écho à sa saison 2012, où la Ferrari semblait toujours inférieure aux Red Bull et McLaren. On peut néanmoins relativiser cela en notant que Verstappen a tenu la dragée haute aux McLaren en qualifs et en course, quand les Ferrari et les Mercedes étaient incapables de suivre le trio.

"Je suis passé par là. Je me suis battu pour le championnat du monde avec la troisième ou quatrième voiture la plus rapide" a déclaré Alonso. "Vous savez, au final, c’est difficile. Comme il a été difficile pour moi de battre Seb Vettel. J’espère donc qu’il pourra se battre jusqu’à la fin. Mais Red Bull a besoin d’améliorer un peu sa machine."

Le double champion du monde avait échoué pour trois points derrière Vettel en 2012, et il explique le défi qui attend Verstappen : "Il a gagné quatre titres, donc il peut maintenant essayer plus fort de se battre avec une voiture un peu moins compétitive. Mais oui, c’est difficile. Et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c’est difficile."

"Et à quel point il faut être parfait tous les week-ends. Et c’est ce qu’il fait jusqu’à présent. Et comme je l’ai dit, cela me rappelle ma saison 2012 d’une certaine manière. Quand la voiture n’était pas très bonne et que nous nous battions pour le championnat. Mais pour le gagner à la fin, voyons voir. J’espère pour lui qu’il pourra gagner."

Frédéric Vasseur a dit que la saison 2025 serait un championnat de qualifications, mais Alonso n’est pas d’accord avec le patron de Ferrari. Selon lui, le problème de Suzuka est le même que celui de Monaco, avec un circuit intense en qualifs mais ne favorisant pas les dépassements en course.

"C’est Suzuka, je ne me souviens pas d’une course où nous avons vu trop de dépassements ici sans que le temps ne change. Il semble que nous répétions toujours le jeudi à quel point Suzuka est génial, à quel point Monaco est génial, le glamour, le week-end spectaculaire."

"Et puis le dimanche, nous nous réveillons et nous disons : ’Monaco est ennuyeux. Suzuka est ennuyeux’. C’est la Formule 1, et Suzuka est génial, parce que le samedi est incroyablement riche en adrénaline. Peut-être qu’un seul arrêt n’a pas été la course que nous espérions."

"Quand nous n’avons pas d’adhérence, nous nous plaignons qu’il n’y a pas d’adhérence et quand nous avons trop d’arrêts, nous nous plaignons que les pneus ne sont pas assez performants. Nous nous plaignons que les pneus ne durent pas, alors au lieu de voir la partie négative du week-end, j’essaie d’apprécier ce que nous avons vécu ce week-end."