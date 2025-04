Haas F1 veut ’comprendre’ la différence entre ses voitures à Suzuka

Ayao Komatsu est heureux que Haas F1 ait réussi à marquer un point pour la course disputée dans son pays. Le patron de l’équipe américaine félicite ses employés pour la gestion opérationnelle d’une course qui s’annonçait piégeuse, avec des évolutions pas totalement au point.

"C’était un excellent travail de la part de tous d’avoir permis à Ollie de terminer dixième avec un point" a déclaré Komatsu. "Ce n’est qu’un point, mais cela fait toute la différence et c’est une belle récompense pour tous les efforts."

"Nous savions que ce serait un défi de taille compte tenu du problème rencontré à Melbourne, mais les nouvelles pièces que nous avons apportées à Suzuka ont fonctionné et l’équipe d’ingénieurs a travaillé dur pendant les trois jours pour trouver un bon réglage afin d’optimiser les pneus et les qualifications."

Le Japonais reconnait que l’absence de dégradation des pneus a rendu impossible une remontée d’Esteban Ocon, 18e à l’arrivée : "En course, la gestion des pneus a été très efficace et la communication était excellente. Avec Ollie, nous avons maximisé tout ce que nous pouvions."

"Avec Esteban partant de la 18e place, il était difficile de dépasser dans une course à un seul arrêt, nous ne pouvions donc pas faire grand-chose. Les écarts sont faibles, nous devons donc comprendre pourquoi Esteban n’a pas été performant samedi, puis analyser les données de course pour essayer de placer les deux voitures plus haut à Bahreïn."