Villeneuve reproche à McLaren F1 ’d’essayer de ne pas gagner’

Jacques Villeneuve déplore que McLaren F1 n’ait pas tenté de varier les plans stratégiques pour essayer de battre Max Verstappen, et s’inquiète d’un certain immobilisme parmi les rangs des stratèges et dirigeants de l’équipe.

Selon lui, arrêter Lando Norris en même temps que Max Verstappen n’était pas une bonne solution, alors qu’Oscar Piastri était passé au stand un tour avant. Néanmoins, on a vu pendant la course qu’aucun undercut ou overcut n’a fonctionné.

"Pourquoi arrêter Norris, alors que votre coéquipier s’est déjà arrêté ? Pourquoi ne pas prendre un pari ? Vous avez deux pilotes sur le terrain" a déclaré Villeneuve. "C’est comme s’ils essayaient de ne pas gagner. Il faut avoir une attitude de gagnant quand on veut gagner. Il faut vouloir gagner."

"Vous ne pouvez pas vous contenter d’être sur la défensive. Paniquer, avoir peur de faire ce qui pourrait être juste. Si l’undercut avait fonctionné comme le dit Stella, parce que le tour de sortie était assez rapide, alors Piastri aurait undercut Norris, ce qui n’a pas été le cas."

"Ils ne semblaient pas trop déçus, ce qui est étrange car ils sont venus ici, ils auraient dû être premier et deuxième et ils ne l’ont pas été. Ils ont été battus, non pas parce qu’ils étaient lents, mais parce qu’ils ont été battus par une équipe et un pilote qui étaient meilleurs qu’eux - et cela devrait faire mal."

"Si vous passez par les stands dans le même tour, vous n’allez évidemment pas dépasser, à moins qu’il n’y ait un gros problème lors de l’arrêt aux stands. Au pire, vous essayez et vous échangez vos positions avec votre coéquipier, mais au moins vous avez une chance."

Après un week-end en demi-teinte de Lewis Hamilton face à Charles Leclerc chez Ferrari, le champion du monde 1997 rappelle qu’il est important pour le Britannique de prendre le dessus : "Ce n’est pas un projet à court terme d’un an. La première chose qu’il doit faire, et il l’a déjà fait ou presque, c’est de prendre l’équipe en main. Faire de l’équipe la sienne. L’enlever à Leclerc."

"Il doit le faire, parce que tout l’hiver, on n’a parlé que de Lewis, Lewis et Ferrari. Cela a un peu mis Leclerc dans l’ombre. Mais ensuite, il a dû faire les choses en piste. Quand on fait une pole, il faut gagner. L’équipe est la sienne. Quand on est Lewis Hamilton, on ne peut pas se contenter d’une victoire."