Vasseur a peur que 2025 soit ’un championnat de qualifications’

Ferrari a signé son meilleur résultat de la saison à Suzuka avec une quatrième place pour Charles Leclerc, mais cela ne satisfait pas Frédéric Vasseur. Le patron de la Scuderia déplore un manque de performance en qualifications, et s’inquiète du rôle de celles-ci pour les résultats de l’année.

"Le résultat de la course reflète ce que nous avons vu en qualifications. Avec la voiture que nous avions, nous n’aurions probablement pas pu faire mieux. Nous étions à deux ou trois dixièmes du meilleur temps en qualifications, et c’était quasiment pareil en course" a déclaré Vasseur.

"Nous rencontrons des difficultés sur certains aspects et nous devons continuer à travailler pour tirer le meilleur parti de la voiture pour Bahreïn et l’Arabie saoudite. Nous savons qu’il y a une marge de progression et nous devons travailler sur l’équilibre de la voiture et la gestion des pneus."

"Mais oui, les qualifications sont toujours cruciales pour la performance. Plus on est proche, plus l’écart se réduit, d’autant plus qu’on est dans le groupe. On ne se bat pas seulement avec celui qui nous précède. Oui, ce sera probablement un championnat de qualifications."

Ferrari va tenter d’amener des pièces pour progresser à Bahreïn ce week-end, et Vasseur admet qu’il y a des progrès à faire à tous les niveaux : "Au vu du résultat, nous devons essayer de faire mieux la semaine prochaine pour améliorer le potentiel et exploiter pleinement celui qui est déjà dans la voiture."

"Je ne vous dirai pas ce que nous apporterons ou pas. Nous devons progresser partout. Pour la semaine prochaine à Bahreïn, nous, comme toutes les équipes, disposerons de données de référence issues des essais de pré-saison, ce qui nous permettra d’avoir une vision plus précise de notre situation et des axes d’amélioration."

Le Français évalue le retard de Ferrari sur McLaren à environ trois dixièmes et assure que ça ne se rattrapera pas en une évolution : "En moyenne, nous sommes à deux ou trois dixièmes de la pole position, et peut-être même deux ou trois dixièmes en cours. C’est une très bonne situation et nous devons travailler à partir de là."

"Si l’an dernier, nous avons fait un bon progrès entre le début et la mi-saison, ce n’est pas que nous ayons trouvé la solution miracle. Nous ne trouvons jamais quelque chose sur la voiture qui apporte trois ou quatre dixièmes. Bien souvent, lorsqu’on progresse, c’est parce qu’on combine dix domaines en deux ou trois centièmes de seconde, et qu’on met tout en œuvre, on améliore l’équilibre, on aide le pilote à tirer le meilleur de la voiture."

"Honnêtement, je pense qu’en qualifications, nous n’étions pas si loin, mais c’était très difficile pour nous, et je pense que c’était probablement pareil pour McLaren, de boucler le bon tour. Si l’on regarde le tour de Charles : il a perdu un dixième et demi dans la dernière chicane, puis un dixième dans le premier virage, ce n’est pas une excuse mais..."

"Je ne dis pas que nous avons la meilleure voiture, car je pense que c’est exactement la même chose pour [Oscar] Piastri et pour tout le monde : lorsqu’on atteint un certain niveau, il est assez difficile d’exploiter pleinement la voiture. Nous devons également améliorer les compétences des pilotes pour exploiter pleinement son potentiel."

Ce début de saison délicat n’est pas une source d’inquiétude majeure pour Vasseur : "Je n’ai pas passé l’hiver à me faire des illusions sur la première course, ni à me dire si je serai là ou non, mais je vais simplement en Australie pour courir et essayer de tirer le meilleur parti de nos atouts. Nous avons adopté exactement la même approche l’an dernier."

"Nous avons réussi à revenir lors des deux premières courses, où nous étions à six dixièmes de seconde en moyenne, et nous avons réussi à revenir en cours de saison. Cela signifie que nous devons conserver la même approche. Peu importe l’écart, peu importe le résultat de Suzuka. Nous devons essayer de faire mieux la semaine prochaine."

De plus, l’équipe de Maranello n’a commis aucune erreur opérationnelle : "Ensemble, nous avons au moins progressé par rapport à la semaine dernière au moins sur le plan opérationnel. Pas de disqualifications ! Il faut partir de là. Ce n’est certes pas un début de saison idéal, mais il reste encore 21 manches à disputer."