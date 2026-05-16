Alonso admet être en ’réflexion’ sur son avenir en F1

Fernando Alonso a exposé son cheminement de pensée alors qu’il évalue son avenir au-delà de la saison actuelle, et il a reconnu qu’il est en réflexion sur son avenir. Le pilote Aston Martin F1 arrive en fin de contrat au terme de la campagne 2026 et traverse un début d’année difficile. La voiture s’est montrée peu compétitive et peu fiable lors des premières manches, ce qui laisse supposer qu’il pourrait choisir de se retirer de la discipline à la fin de la saison.

Le double champion du monde a déjà quitté la Formule 1 une première fois pour aller courir vers d’autres catégories de sport automobile par le passé, notamment pendant sa pause en 2019 et 2020. Lorsqu’on lui a demandé si sa décision serait facilitée par le fait de savoir ce qui l’attend en dehors de la F1, il a admis qu’il avait été agréablement surpris par ce qu’il avait découvert en IndyCar.

"Cela aide, je sais ce qu’il y a en dehors de la F1. Le type de course que l’on y trouve offre probablement, et de loin, de meilleures courses qu’en F1. C’est pourquoi certains pilotes aujourd’hui trouvent plus de plaisir en dehors de la F1. Je m’en suis rendu compte il y a 10 ans lorsque je suis allé en Indy en 2017 pour faire une course. Je sais à quoi m’attendre à l’extérieur."

Cependant, l’Espagnol a concédé que rien d’autre dans le sport automobile ne soutient la comparaison avec ce que la F1 procure à un pilote : "Mais il y a des moments dans votre vie et dans votre carrière où vous avez besoin de la F1, parce qu’au-delà du pilotage et de l’adrénaline de la F1, il y a tout un ensemble."

"Vous avez la tension, vous avez les sponsors, vous avez différents facteurs qui font pencher la balance en faveur de la F1. Aujourd’hui, à ce moment de ma vie, je peux choisir ce qui me rend le plus heureux."

Alonso a admis qu’il étudiait ses options en raison de l’évolution de sa situation personnelle, puisqu’il est devenu père récemment, et qu’il a donc envie de se concentrer sur sa vie personnel.

"J’ai quelques réflexions, je ne vais pas mentir. Devenir père change la façon dont on voit la vie. Je dois dire que cela va plutôt dans l’autre sens. Comme je l’ai dit à Miami, je veux courir pour qu’il me voie piloter. Mais d’ici à ce qu’il soit conscient des choses... je ne veux pas courir encore quatre ou cinq ans en F1 !"

"Je me demandais, si je cours encore un ou deux ans, aura-t-il le moindre souvenir ou la moindre compréhension de ce qui se passe dans le paddock et ce genre de choses ? J’aimerais ne pas m’arrêter avant qu’il ne soit venu dans le paddock ou qu’il ne se soit assis dans ma voiture, ce genre de moments. Ce sont des instants dont on se souvient toute sa vie, alors oui, être père vous change [votre état d’esprit]."