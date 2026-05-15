Aston Martin F1 accusée d’avoir mal géré l’arrivée de Newey et Honda

Aldo Costa estime qu’Aston Martin F1 a commis une erreur majeure dans sa manière d’intégrer Adrian Newey au sein de son projet 2026. Alors que l’écurie britannique traverse un début de saison particulièrement difficile avec son nouveau partenaire moteur Honda, l’ancien responsable technique de Ferrari et Mercedes remet en question non seulement l’organisation interne de l’équipe, mais également sa gestion managériale et même certains choix sportifs.

Les débuts du partenariat Aston Martin-Honda ont en effet été marqués par de nombreux problèmes de vibrations, de fiabilité et de comportement moteur, très loin des ambitions affichées par le projet soutenu par Lawrence Stroll. Pour Costa, le niveau actuel de performance de l’équipe est d’autant plus inquiétant au regard des investissements colossaux réalisés ces dernières années.

Invité du podcast Terruzzi Racconta, Costa n’a d’ailleurs pas caché ses doutes concernant la direction prise par l’écurie britannique, y compris concernant son duo de pilotes composé de Fernando Alonso et Lance Stroll.

"Du potentiel ? Je ne sais pas," a déclaré Costa.

"Peut-être que je n’aime pas l’association chez Aston Martin, peut-être même d’un point de vue mentalité, entre Stroll et Alonso."

L’Italien estime surtout que les performances actuelles de l’équipe sont largement en dessous de ce qu’elles devraient être compte tenu des moyens engagés.

"Cadillac n’est même pas encore bien rodée mais elle est déjà dans le jeu avec eux," a-t-il poursuivi. "Aston Martin est pire que prévu par rapport au potentiel qu’elle avait."

Costa s’est montré particulièrement critique envers la communication d’Adrian Newey après les difficultés rencontrées par Aston Martin lors du Grand Prix d’Australie à Melbourne.

Le célèbre ingénieur britannique avait publiquement pointé du doigt Honda après ce week-end compliqué, une attitude que Costa juge totalement inappropriée.

"Je vais le dire ouvertement : cela ne m’était jamais arrivé auparavant de trouver une attaque de Newey aussi déplacée, menée de manière aussi violente et publique, dès le début d’un championnat, contre son propre partenaire," a-t-il expliqué.

"On ne fait tout simplement pas cela."

"Malheureusement, cela a mis en évidence un manque de gestion, un manque de leadership," a-t-il ajouté.

L’ancien ingénieur de Ferrari et Mercedes critique notamment le fait qu’Aston Martin ait découvert trop tard certaines difficultés du projet Honda.

"Lorsqu’ils ont ensuite déclaré : ’En novembre, nous sommes allés au Japon, nous avons vu qu’ils n’utilisaient pas les mêmes personnes que lors de leur ancien projet F1, qu’ils étaient en retard sur la puissance’... Waouh ! Quoi ? En novembre ? Vous auriez dû le savoir bien avant novembre !"

Costa considère qu’un véritable dirigeant doit protéger publiquement son groupe dans les moments difficiles plutôt que désigner des responsables.

"À mon avis, un patron n’est pas quelqu’un qui dit : ’Si nous gagnons, c’est grâce à moi ; si nous perdons, c’est de votre faute’."

"Vous ne devriez jamais faire quelque chose comme ça. Si vous êtes un bon leader, selon moi, c’est exactement l’inverse."

Malgré ces critiques, Costa tient néanmoins à rappeler l’immense respect qu’il porte au génie technique d’Adrian Newey.

"Je n’ai jamais travaillé avec lui, mais j’ai énormément de respect pour lui, c’est probablement la personne la plus couronnée de succès de l’histoire de la Formule 1," a-t-il affirmé.

"J’ai un respect sans limite pour ses capacités techniques."

L’Italien estime cependant que les qualités de Newey résident avant tout dans le domaine technique davantage que dans la gestion organisationnelle.

"Les retours de ceux qui ont travaillé avec lui confirment que son plus grand talent est technique, avec des qualités légèrement moindres sur les aspects organisationnels et managériaux," a-t-il expliqué.

"Il a donc besoin d’être entouré, il est important de trouver une équipe comme Red Bull. Chez Red Bull, même s’il jouait un rôle clé, il ne portait pas officiellement le titre de directeur technique."

Ces déclarations interviennent alors qu’Aston Martin semblerait actuellement réévaluer discrètement le rôle exact de Newey au sein de son organisation après son arrivée très médiatisée. Selon plusieurs spéculations non confirmées mais aussi non démenties, nous tenons à le rappeler, l’ingénieur de 66 ans aurait également récemment traversé des problèmes de santé et travaillerait partiellement depuis son domicile.