Accrochage Norris / Leclerc : la sanction de la FIA tombe !
Grosse amende pour la Scuderia Ferrari à Singapour
Charles Leclerc a échappé à toute sanction sportive pour la suite de son week-end, mais son équipe Ferrari a écopé d’une lourde amende de la part des commissaires de la FIA suite à son accrochage avec Lando Norris dans la voie des stands lors des essais libres 2 à Singapour.
Leclerc a été libéré du garage Ferrari de manière non sécuritaire et a percuté Norris dans la voie des stands, envoyant le pilote McLaren dans le muret. L’aileron avant de Norris a été endommagé suite à cet accrochage inattendu.
L’incident s’est produit avant la reprise des EL2 pour la deuxième fois, après un drapeau rouge suite à la collision de Liam Lawson avec le mur à la sortie du virage 17.
Après un arrêt de séance dû à l’accident de George Russell au virage 16, les équipes étaient impatientes de faire revenir leurs pilotes sur le circuit. L’incident a provoqué une vive agitation dans la voie des stands, et Ferrari a commis une erreur coûteuse.
Suite à la convocation, les commissaires ont infligé à Ferrari une lourde amende de 10 000 € pour sortie non sécuritaire.
"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 16 (Leclerc) et les représentants de l’équipe, et ont examiné les vidéos et les vidéos embarquées."
"Après un drapeau rouge, plusieurs voitures ont quitté leurs garages. La voiture 16 a d’abord reçu l’ordre d’un membre de l’équipe de quitter son stand. Cependant, à ce moment-là, l’équipe a oublié que la voiture 4 (Norris) était déjà en train de passer sur la voie rapide, s’approchant du stand Ferrari et se retrouvant directement sur la trajectoire de Leclerc."
"Le membre de l’équipe, chargé de la sortie sécurisée de la voiture 16, a mal évalué la situation et a donné des instructions peu claires à Leclerc, qui ne pouvait pas voir la voiture de Norris."
"En conséquence, les deux voitures sont entrées en collision sur la voie rapide."
"Après avoir pris note des précédents pour ce type d’infraction, les commissaires sont d’avis que cette infraction justifie une sanction plus sévère que celle appliquée précédemment, d’où l’imposition de la sanction d’une amende de 10 000 €."
