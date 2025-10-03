Alpine F1 souffre encore plus avec les bosses de Singapour

Alpine F1 continue sans surprise d’être la dernière force du plateau lors de cette saison 2025 et il n’y a donc pas eu de surprise pour Pierre Gasly en ce premier jour d’essais libres à Singapour.

Titulaire du 16e chrono, Gasly est assez pessimiste pour la suite du week-end et note en plus que l’A525 lui rend la vie encore plus difficile sur le circuit de Marina Bay à cause des bosses du circuit.

Quelques améliorations en termes de réglages seront possibles d’ici demain selon lui mais à l’entendre, il ne faudra pas espérer mieux qu’un passage en Q2, au maximum.

"Piloter dans ces conditions à Singapour est toujours un défi unique. Ce n’est pas simple pour nous, car la piste est très bosselée, et c’est un domaine où nous avons tendance à souffrir davantage," note le Français.

"C’était donc une journée bien remplie et il était intéressant de pouvoir essayer beaucoup de choses pour mieux comprendre ce dont nous avons besoin pour améliorer notre package. L’écart avec les autres voitures n’est toujours pas celui que nous souhaiterions, mais nous allons nous concentrer sur nous-mêmes pour progresser."

"Il y a quelques virages où je sais que nous pouvons faire mieux demain, donc nous travaillerons là-dessus. Je me sens bien au volant, même à la limite, mais il nous en faut plus et nous verrons comment y parvenir. Nous avons également testé le kit de refroidissement aujourd’hui. Je n’ai pas ressenti grand-chose, ce qui veut probablement dire que tout a bien fonctionné comme prévu."

Franco Colapinto, 19e temps devant Russell (qui a percuté un mur), se félicitait au moins d’avoir "connu une journée productive en essayant beaucoup de choses sur la voiture. C’est exactement ce à quoi servent les vendredis et nous avons beaucoup de données utiles à analyser ce soir pour aborder les qualifications dans les meilleures dispositions demain."

"Les dépassements peuvent être compliqués ici, donc il sera crucial de s’élancer le plus haut possible sur la grille pour faire un bon week-end. Nous avons réussi à boucler de nombreux tours et à terminer la majeure partie du programme malgré une deuxième séance perturbée par les drapeaux rouges. Vers la fin, j’ai senti que la monoplace progressait, mais j’ai touché le mur au virage 17 et je n’ai pas amélioré mon temps."

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer cette nuit et en Essais Libres 3, donc nous allons continuer à peaufiner les réglages pour tirer le maximum de notre package."