Comment le podium de Williams F1 a impacté l’équipe selon Vowles

Williams F1 a signé son premier podium cette saison depuis de nombreuses années, un signe selon Alex Albon que l’équipe est vraiment sur la bonne voie pour l’avenir en termes de méthodes, d’approche et de culture.

Ce podium a été obtenu par Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou, l’Espagnol réussissant en course à tenir le rythme des voitures de tête après une qualification très réussie.

James Vowles, le directeur de l’équipe de Grove, a été interrogé à Singapour sur la signification de ce podium pour Williams et surtout pour la suite.

"Je suis extrêmement fier de Williams, car c’est une équipe qui possède une passion et un esprit combatif incroyables, mais qui a simplement survécu pendant de nombreuses années."

"Même lorsque je suis arrivé, elle était toujours en mode survie. Tout le monde a travaillé avec diligence, sans refuser aucun obstacle, pour changer la façon dont nous devons agir afin de redevenir compétitifs."

"La récompense n’était pas seulement de voir les mécaniciens, Carlos et Alex, qui étaient à mes côtés sur le podium. La récompense était de prendre le trophée, de le remettre à la réception de l’usine, et je descendais toutes les heures environ pour voir la cinquantaine de personnes qui s’y trouvaient. Émotions, larmes, pleurs, rires, bonheur... cela signifiait tout pour eux. Et cela signifiait tout pour moi de voir cela."

"C’est un élan qui fait vraiment avancer une équipe. C’est une conviction, ce ne sont plus mes paroles qui sont nécessaires. Ils peuvent le voir, le respirer, le vivre en même temps."

C’est donc une libération pour l’équipe mais aussi pour Sainz, qui a connu des frustrations cette année. Le podium est-il arrivé à un bon moment pour lui ?

"Je pense que tout podium arrive à point nommé, mais c’était certainement un moment de la saison où... Je pense qu’il est difficile, dans une certaine mesure, de décrire exactement avec des mots ce qui s’est passé cette année, car il n’y a pas une seule raison. Il n’y a jamais eu deux fois exactement la même chose. Il est performant. Il peut surpasser Alex, mais cela ne s’est jamais concrétisé en course. Je pense que c’était un très bon moment pour lui et une occasion de montrer pourquoi nous lui faisons confiance, et vice versa."

Va-t-il continuer sur sa lancée ? Verrons-nous un Sainz plus fort ?

"J’en suis convaincu. Mais après tout, c’est un jeu mental. Ces pilotes sont tous assez forts pour la F1, ne vous méprenez pas, mais c’est un jeu mental. Vous en tirez vraiment un élan positif, et je suis convaincu que vous verrez Carlos passer à la vitesse supérieure."