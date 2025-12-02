Wolff voit un craquement sous la pression indéniable chez McLaren F1

Toto Wolff s’interroge sur la situation psychologique chez McLaren après le Grand Prix du Qatar. Le patron de Mercedes F1, observateur attentif du duel final entre McLaren et Max Verstappen, s’est étonné de la stratégie mise en œuvre par l’écurie de Woking, estimant que la pression commence peut-être à se faire sentir au sein du camp papaye.

La course de Losail a en effet marqué un tournant : alors que la quasi-totalité du peloton profitait de la Safety Car au 7e tour pour s’arrêter, McLaren a choisi de laisser ses deux voitures en piste. Une décision lourde de conséquences puisque Verstappen, lui, s’est arrêté avant de bondir en tête devant Oscar Piastri et d’aller chercher la victoire.

Avec ce résultat, le Néerlandais compte désormais quatre points d’avance sur Piastri et n’accuse plus que douze unités de retard sur Lando Norris, leader avant la manche finale d’Abu Dhabi.

Fort de son expérience dans la lutte pour les titres mondiaux en F1, Toto Wolff a livré une analyse franche de la situation, estimant que McLaren vit une position inconfortable à la tête du championnat.

"Tout le monde essaie de faire de son mieux et nous en avions parlé le matin de la course : si une Safety Car sort, la stratégie est très ennuyeuse, mais à ce moment-là vous n’avez pas d’autre choix que de vous arrêter," dit-il, assurant donc comme Hannah Schmitz chez Red Bull Racing qu’il n’y avait pas à hésiter.

"Oui car si vous ne le faites pas, vous perdez l’équivalent d’un arrêt complet sous Safety Car, et vous devrez effectuer un autre arrêt plus tard."

McLaren a voulu garder une marge de manœuvre stratégique, de la "flexibilité" selon ses propres mots, mais ce choix ne pouvait que les placer du mauvais côté du calcul selon Wolff.

"Je pense qu’ils espéraient plus de flexibilité, comme ils l’ont dit, mais cet arrêt restait perdant dans tous les cas. Pourquoi ont-ils fait cela ? Je ne sais pas. Mais clairement, nous avons déjà été dans cette position de pression : c’est plus à eux de perdre le championnat qu’à Max de le gagner."

Le directeur de Mercedes rappelle également qu’un pilote en chasse bénéficie toujours d’un état d’esprit plus léger.

"Il est toujours plus facile d’attaquer et remonter que de défendre. Et si Max venait à gagner le championnat, ce serait un retour incroyable, même si les probabilités restent assez faibles vu la situation actuelle. Tout peut arriver sur une course mais les maths sont plutôt du côté de Lando."

Pour Wolff, McLaren pourrait être victime d’un phénomène bien connu : l’envie de trop bien faire.

"J’imagine que la pression s’infiltre et que vous voulez faire les choses encore mieux. Et lorsque vous essayez d’en faire trop, je ne peux que dire, de notre propre expérience, qu’il faut rester dans son mode opératoire habituel."

Après la course, McLaren a admis s’être interrogée sur la perte de temps potentielle qu’aurait représenté un double arrêt simultané, technique pourtant utilisée par la majorité des équipes sous Safety Car. Au moment de l’intervention de la voiture de sécurité, Piastri menait, Norris était troisième, et quatre secondes séparaient les deux pilotes.

Un écart suffisant, selon Wolff.

"Oui, cela aurait pu être un double arrêt. Nous l’avons fait plusieurs fois avec Nico [Rosberg] et Lewis [Hamilton] : il suffit de créer un écart entre les voitures pour le permettre. Je ne sais pas exactement ce qu’il en était pour eux, je n’ai pas étudié les données en détail."

L’Autrichien rappelle que McLaren doit maintenant "assumer jusqu’au bout" une politique claire : laisser ses pilotes se battre à armes égales, quitte à perdre gros.

"Je pense que leur mentalité de maintenir la lutte ouverte entre les deux pilotes fait clairement partie de leur politique. Et comme Zak [Brown] ou Andrea [Stella] l’ont déjà dit : si vous perdez un championnat mais que vous avez joué équitablement entre les deux, c’est un compromis que vous pouvez accepter."

"Ils ont dit que cela allait continuer comme ça à Abu Dhabi, sauf cas de figure clair. Il faut assumer ce choix jusqu’au bout."