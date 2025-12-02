Pirelli F1 fait ses adieux aux pneus actuels à Abu Dhabi et lance l’ère 2026

Le Grand Prix d’Abu Dhabi marque traditionnellement la fin de saison en Formule 1. Cette année, l’épreuve de Yas Marina prendra un relief particulier : ce sera la dernière sortie en course pour les pneus de 18 pouces tels qu’introduits en 2022. Une page se tourne donc pour Pirelli.

Dès la saison prochaine, Pirelli conservera les jantes de 18 pouces, mais les pneus seront légèrement plus étroits. Une évolution destinée à s’adapter à la nouvelle génération de monoplaces conçues dans le cadre de la refonte réglementaire.

Dès le mardi suivant la course, le 9 décembre, Yas Marina accueillera une journée de test dédiée, où les pilotes titulaires rouleront avec des mulets adaptés à la future gamme 2026. Une étape essentielle dans le développement des pneus de la prochaine ère.

Avant d’évoquer la dernière course à Abu Dhabi, comment se passeront ces tests ? Toutes les équipes participeront à des essais groupés organisés par Pirelli, de 9h à 18h, soit de 6h à 15h en heure de Paris.

Chaque équipe engagera un de ses pilotes au volant d’une F1 mulet, spécialement adaptée pour simuler les caractéristiques des monoplaces de l’année prochaine, afin de tester la gamme de pneumatiques 2026. Chaque équipe disposera d’un train de C2, de trois trains de C3, C4 et C5, ainsi que d’un train de pneus intermédiaires en cas de pluie. Les pneus C1 et Full Wet 2026 ne seront pas disponibles à Yas Marina. Et Pirelli a abandonné le C6 pour 2026.

Le même jour, chaque équipe alignera également un jeune pilote, c’est-à-dire un pilote n’ayant pas disputé plus de deux Grands Prix, au volant de sa monoplace 2025. Ces pilotes seront équipés de pneumatiques 2025 : deux trains de C3 et C5, quatre trains de C4 et un train de pneus intermédiaires et Full Wet à utiliser en cas de pluie.

Pour cet essai, les pneus 2026 arboreront de nouveaux graphismes sur leurs flancs, qui seront utilisés pour toute la saison. Ils conserveront toutefois les couleurs habituelles indiquant le niveau de dureté du pneu. Le C2 sera cependant dépourvu de repères à Abu Dhabi, afin de le distinguer du C3 sur la piste.

Un podium spécial pour clôturer 2025

Avant cela, les projecteurs seront braqués sur le dernier podium de la saison, où les pilotes recevront une version inédite de la fameuse casquette Pirelli. Baptisée Abu Dhabi Podium Cap, cette édition spéciale conçue par Pirelli Design en collaboration avec le designer Denis Dekovic arbore une teinte beige inspirée des dunes du désert. Une casquette qui pourrait être portée par le futur champion du monde sur le podium si Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri y parviennent.

Pour cette finale, Pirelli reconduit la combinaison devenue habituelle à Abu Dhabi : C3 (dur), C4 (medium) et C5 (tendre).

Historiquement, le circuit peut provoquer du graining, mais ce phénomène s’est nettement atténué depuis l’an dernier. La résistance accrue des gommes pourrait même permettre d’intégrer le tendre dans les stratégies de course, ce qui est rarement le cas sur ce tracé.

La dégradation thermique reste surtout marquée à l’arrière, en raison des nombreuses phases de motricité, notamment dans le dernier secteur.

L’an passé, la stratégie avait été particulièrement limpide : 19 pilotes étaient partis en Medium, à l’exception de Lewis Hamilton qui avait chaussé les Durs. La stratégie à un seul arrêt s’était avérée optimale, avec passage au Dur dans le deuxième relais. Parmi le top 10, seul Fernando Alonso avait opté pour deux arrêts.

À noter : un seul pilote avait utilisé le Tendre en course, uniquement pour décrocher le meilleur tour. Graining et dégradation s’étant révélés limités, même les pilotes s’arrêtant avant la mi-course avaient pu la conclure sans difficulté majeure.