Ocon retrouve Abu Dhabi, Haas F1 veut une double entrée dans les points

Haas F1 va terminer la saison 2025 de Formule 1 à Abu Dhabi en espérant encore reprendre la septième place du championnat à Aston Martin. Mais l’équipe a concédé des points au Qatar et devra aussi se méfier de Sauber.

Ryo Hirakawa sera de nouveau au volant en EL1, dans la monoplace d’Esteban Ocon. Le Français avait d’ailleurs fait ses débuts sur ce même circuit lors des essais jeunes pilotes en 2014, au volant d’une Lotus E22 (photo en bas).

Il tire le bilan de sa saison 2025 avant cette dernière course, qui marquera son retour à Abu Dhabi après avoir été écarté par Alpine l’année dernière, l’empêchant de disputer sa dernière course sous les couleurs du constructeur français.

"Cette saison a été marquée par des hauts et des bas, et cette dernière course à Abu Dhabi nous offre une dernière occasion de donner le meilleur de nous-mêmes et de viser le meilleur résultat possible" note Ocon.

"Il y a encore beaucoup à jouer dans le championnat des constructeurs, nous allons donc tout faire pour terminer cette période réglementaire en beauté avant de nous concentrer pleinement sur 2026."

Ollie Bearman va conclure sa première saison complète en Formule 1, et il tire évidemment un bilan positif de celle-ci, qui malgré quelques difficultés a été marquée par de très bons résultats.

"Nous arrivons à Abu Dhabi pour la dernière course de la saison. Nous avons encore une chance, l’objectif est très clair et j’ai hâte de relever le défi. J’ai déjà effectué de nombreux tours sur ce circuit lors d’essais et des EL1, je le connais donc très bien" a déclaré Bearman.

"Je suis impatient de revenir en tant que pilote à temps plein et de voir ce que nous pouvons accomplir. Je pense que la voiture peut être rapide, et je veux essayer de nous offrir le meilleur résultat possible lors du dernier week-end avec cette voiture avant de nous tourner vers 2026."

Ayao Komatsu, le team principal de Haas, explique que l’équipe visera une double entrée dans les points sur un tracé de Yas Marina qu’il espère favorable à la VF-25.

"Nous nous rendons à Abu Dhabi déterminés à terminer la saison en beauté. C’est une bonne chose que nous reprenions la compétition immédiatement après un week-end difficile au Qatar. Le circuit présente des défis différents de ceux des courses précédentes à Las Vegas et au Qatar" a déclaré Komatsu.

"Nous avions le potentiel pour marquer des points dimanche dernier et notre objectif à Yas Marina ce week-end est de faire entrer nos deux pilotes dans les points et de renforcer notre position au championnat des constructeurs."

"Nous devons simplement nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et voir ce qui se passe ailleurs. Je sais que nous allons tout donner pour terminer en beauté. Nous attendons ce week-end avec impatience."