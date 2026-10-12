Wolff s’attend toujours à la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi

Malgré une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, Mercedes continue de préparer la fin de la saison 2026 de Formule 1 en considérant que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi auront bien lieu. Toto Wolff assure que son équipe travaille toujours sur la base d’un calendrier comprenant six courses restantes, et non quatre, conformément aux dernières indications de la direction de la F1. Une position qui intervient alors que de nouveaux incidents militaires dans la région entretiennent les incertitudes autour des deux dernières manches du championnat.

L’avenir des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi reste étroitement lié à l’évolution de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Après plusieurs mois d’incertitude, la Formule 1 continue néanmoins de prévoir la tenue de ses deux dernières épreuves de la saison, malgré une nouvelle dégradation du contexte régional.

Cette position a récemment été réaffirmée par Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, qui indiquait que les deux rendez-vous devraient se dérouler comme prévu. Ce qui n’empêche pas la FOM de continuer à préparer en coulisses, de manière non officielle, une finale à Imola qui pourrait être activée en cas d’urgence.

Du côté des écuries, cette perspective reste également celle retenue pour préparer la fin du championnat. C’est notamment le cas chez Mercedes, où Toto Wolff ne prévoit pour l’instant aucun changement dans le nombre de courses restant à disputer.

Le directeur de l’équipe allemande a évoqué la question dimanche, en marge du Grand Prix de Singapour, alors qu’il était interrogé sur la possibilité pour Kimi Antonelli de décrocher mathématiquement le titre mondial bien avant la fin de la saison.

Avec une avance considérable au championnat, le jeune Italien pourrait être sacré dès le prochain Grand Prix des États-Unis, à Austin. Mais Wolff avait refusé de se concentrer sur les différentes combinaisons de points, préférant envisager la suite de la saison dans son intégralité.

"Je pense que, puisque les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi doivent actuellement avoir lieu, et que tout le monde le dit, nous devons nous préparer à disputer encore six courses, et non quatre ou cinq," a déclaré Wolff dimanche.

Le maintien des épreuves reste toutefois une prévision et non une garantie définitive, compte tenu de l’évolution rapide de la situation au Moyen-Orient.

Les déclarations de Wolff interviennent dans un contexte sécuritaire particulièrement instable, marqué par de nouveaux épisodes de violence au cours du week-end.

Selon les informations rapportées dans la région, l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad, en Arabie saoudite, a de nouveau été frappé dimanche. Cette attaque a fait un mort et onze blessés, après une frappe encore plus meurtrière survenue la veille.

Un autre incident a également été signalé dans le golfe d’Oman le 10 octobre. Les forces américaines auraient frappé et mis hors service un navire de transport commercial après que celui-ci aurait tenté de franchir le blocus naval imposé à l’Iran.

Selon le Commandement central américain, le CENTCOM, le navire n’aurait pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été adressés avant l’intervention.

Ces différents événements ne concernent pas directement les circuits de Losail et de Yas Marina, mais ils soulignent la fragilité du contexte régional dans lequel la Formule 1 entend organiser ses deux dernières manches.