Les inquiétudes concernant la sécurité des deux derniers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1 au Moyen-Orient prennent une nouvelle dimension. Face à l’intensification des tensions régionales, Sky Deutschland a décidé de ne pas envoyer son équipe de commentateurs et de présentateurs au Qatar, tous ses membres ayant choisi de rester en Allemagne. D’autres diffuseurs européens, dont Canal+ en France, envisageraient des dispositions similaires. Si la F1 et la FIA maintiennent que les courses peuvent se dérouler en toute sécurité, plusieurs dirigeants d’écuries assurent que leurs employés resteront libres de refuser le déplacement.

À quelques jours du Grand Prix du Qatar, l’incertitude continue de grandir autour de la fin de saison 2026 de Formule 1. Les préoccupations sécuritaires liées à la situation au Moyen-Orient commencent désormais à avoir des conséquences concrètes sur l’organisation des déplacements des diffuseurs et des équipes.

Sky Deutschland a ainsi renoncé à envoyer l’ensemble de son équipe de présentation et de commentaires au Qatar pour la prochaine manche du championnat.

La chaîne allemande avait laissé à chacun de ses collaborateurs la liberté de décider individuellement s’il souhaitait effectuer le déplacement. Mais tous ont finalement choisi de rester à Munich, y compris l’ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher.

Cette décision illustre les inquiétudes croissantes entourant la sécurité des personnes amenées à travailler sur les deux dernières manches du championnat, programmées au Qatar puis à Abu Dhabi.

Sky Deutschland n’est d’ailleurs pas le seul diffuseur à envisager une adaptation de son dispositif.

Canal+ en France, Servus TV en Autriche et DAZN en Espagne prépareraient également des dispositions similaires afin de limiter les déplacements de leurs équipes dans la région.

Pour le moment, Sky Deutschland prévoit toujours d’envoyer du personnel à Abu Dhabi pour la finale du championnat, programmée le 6 décembre. Cette décision reste toutefois susceptible d’être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation.

Au-delà des précautions prises par les diffuseurs, la question du maintien des deux dernières courses commence également à se poser.

Interrogé par le quotidien finlandais Iltalehti, Juha Makela, spécialiste du Moyen-Orient, estime que l’intensification des attaques dans la région pourrait contraindre la Formule 1 à annuler les deux derniers rendez-vous de la saison.

"J’ai tendance à penser que le cirque de la Formule 1 devra être annulé", a-t-il déclaré.

"Il y a tellement d’incertitudes dans l’air que cela ne vaut pas la peine de faire venir ici toute la flotte et les meilleurs pilotes du monde."

Ces déclarations interviennent alors que la Formule 1 et la FIA maintiennent, de leur côté, que les deux Grands Prix peuvent toujours être organisés dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Aucune annulation n’a donc été annoncée à ce stade, mais les précautions prises par plusieurs acteurs du paddock montrent que la situation fait l’objet d’une attention particulière.

McLaren laissera ses employés décider librement

Interrogés à Las Vegas, plusieurs dirigeants d’écuries ont confirmé qu’ils ne contraindraient pas leurs employés à se rendre au Moyen-Orient si ces derniers estimaient que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a notamment insisté sur la priorité accordée au bien-être et à la sécurité du personnel.

"Nous sommes une organisation qui place ses employés au premier plan, et nous respecterons donc toujours les souhaits de nos collaborateurs", a déclaré le dirigeant américain.

Une approche également défendue par Cadillac, dont le PDG Dan Towriss a tenu à rappeler que la sécurité des personnes devait primer sur toute autre considération.

"Nous ne pouvons pas mettre les gens en danger", a-t-il insisté.

Le dirigeant de Cadillac a toutefois précisé qu’il conservait une grande confiance dans le travail mené par la Formule 1 et la FIA pour garantir la sécurité des prochains événements.

"Je pense qu’à l’approche de la course, nous avons une grande confiance dans les décisions prises et dans le travail effectué en coulisses entre la Formule 1 et la FIA pour nous assurer de disposer d’un environnement sûr."

Cette confiance ne signifie cependant pas que les employés doivent être contraints de voyager contre leur volonté.

"Mais au bout du compte, je pense que nous devons respecter le choix individuel et en tenir compte, tout en nous assurant, en tant qu’équipe, que nous disposons des préparatifs adéquats pour garantir la sécurité de chaque personne participant à ce sport. Je veux dire que c’est absolument primordial."

"Comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas mettre les gens en danger. Nous devons donc prendre en considération l’environnement, les précautions qui l’entourent, et nous assurer que chacun puisse faire son travail et participer dans un environnement absolument sûr."

Du côté d’Alpine, Flavio Briatore a également confirmé que son équipe respecterait les décisions individuelles de ses employés concernant les déplacements au Moyen-Orient.

L’écurie française rejoint ainsi McLaren et Cadillac dans leur volonté de ne pas imposer une participation aux membres du personnel qui exprimeraient des inquiétudes.