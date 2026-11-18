Le Grand Prix de Las Vegas devrait une nouvelle fois se disputer dans des conditions particulièrement fraîches, avec des températures comprises entre 10 et 14°C attendues pendant les différentes séances en piste. Si la pluie avait perturbé les qualifications en 2025, les prévisions sont cette fois nettement plus favorables pour les pilotes et les équipes. Malgré la présence de deux importantes perturbations météorologiques sur l’ouest des États-Unis, le week-end devrait rester globalement sec, avec un vent faible et un ciel dégagé lors des moments décisifs.

La quatrième édition du Grand Prix de Las Vegas depuis son retour au calendrier en 2023 devrait retrouver l’une des caractéristiques majeures de ce rendez-vous : des températures nocturnes particulièrement basses pour une course de Formule 1.

Les prévisions actuelles annoncent entre 10 et 14°C pendant les séances, une fraîcheur directement liée à la situation géographique de la ville, au cœur du désert du Nevada.

Lorsque le ciel est dégagé, l’absence de couverture nuageuse favorise la dispersion de la chaleur accumulée pendant la journée. Les sols désertiques environnants retiennent également peu cette chaleur, ce qui accentue la baisse des températures une fois la nuit tombée... jusqu’à 3°C en cette fin de semaine.

Ces conditions pourraient compliquer la mise en température des pneumatiques, particulièrement lors des qualifications, où les pilotes devront rapidement trouver de l’adhérence sur un circuit comprenant plusieurs longues lignes droites.

Une importante tempête devrait contourner Las Vegas

Contrairement à l’édition 2025, marquée par la pluie pendant les qualifications, les précipitations ne devraient pas jouer un rôle majeur cette année. Et rassurez-vous, aucune chute de neige n’est non plus attendue sur le circuit... même si cela aurait pu avoir lieu !

En effet, la situation météorologique à l’échelle de l’ouest des États-Unis reste particulièrement agitée.

Selon les prévisions établies ce mercredi, une vaste perturbation venue de l’océan Pacifique progresse vers le territoire continental américain, apportant d’importantes précipitations sous forme de pluie et de neige.

Ce système se déplace d’ouest en est, mais devrait rencontrer la barrière naturelle des montagnes Rocheuses en progressant vers l’intérieur des terres.

Le relief devrait contribuer à affaiblir la perturbation et à dévier ses restes vers le nord, les éloignant ainsi du Nevada et de Las Vegas.

La partie méridionale de ce système pourrait néanmoins effleurer la ville jeudi soir (la nuit de vendredi chez nous), pendant les deux séances d’essais libres prévues au programme.

Un risque limité de précipitations ne peut donc pas être totalement écarté à ce moment du week-end, mais les prévisions n’annoncent aucune conséquence pour les qualifications ou la course.

Une deuxième perturbation arrivera trop tard

Un autre système météorologique est actuellement en train de descendre depuis la mer de Béring et le golfe d’Alaska en direction de la côte ouest américaine.

Cette nouvelle perturbation ne devrait toutefois atteindre le continent que samedi soir, dans la région de San Francisco.

Son arrivée sera donc trop tardive et trop éloignée de Las Vegas pour perturber le Grand Prix, dont le départ est prévu samedi 21 novembre à 20h, heure locale, soit 5h dimanche matin en France métropolitaine.

Les pilotes devraient ainsi bénéficier de conditions sèches pour la course, même si les températures nocturnes resteront basses.

Un vent faible, mais de face dans la dernière ligne droite

Le vent ne devrait pas non plus constituer une difficulté majeure pendant les qualifications et le Grand Prix.

Les prévisions annoncent une légère brise venant de l’ouest, qui pourrait néanmoins avoir une influence différente selon les portions du tracé.

Dans la dernière ligne droite et la légère courbe menant à la ligne de départ et d’arrivée, orientées directement vers l’ouest, les pilotes devraient rencontrer un vent de face.

Sur la célèbre ligne droite du Strip, ce même vent se traduira par une composante latérale, soufflant de gauche à droite du point de vue des pilotes.

Son influence devrait toutefois rester très limitée, notamment grâce aux nombreux bâtiments bordant le circuit urbain, qui contribueront à casser les rafales.

Sauf évolution des prévisions, les équipes devront donc principalement composer avec le froid plutôt qu’avec les intempéries...

VENDREDI 20 NOVEMBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Temps frais et sec. Les températures varieront entre 3 °C et 14 °C, avec des vents modérés (moyenne d’environ 9 km/h) et des rafales pouvant atteindre 25 km/h. Aucune précipitation n’est prévue.

Température maximale prévue : 14 °C

Température minimale prévue : 3 °C

Risque de pluie : 0 %

SAMEDI 21 NOVEMBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Les prévisions pour vendredi indiquent un temps calme et sec. Les températures oscilleront entre 4 °C le matin et 13 °C en journée, avec une température de piste avoisinant les 25 °C. Le vent sera léger, avec une moyenne de 7 km/h et des rafales atteignant 20 km/h. Aucune précipitation n’est attendue là encore.

Température maximale prévue : 13 °C

Température minimale prévue : 4 °C

Risque de pluie : 0 %

DIMANCHE 22 NOVEMBRE – COURSE

Conditions : La journée de course s’annonce fraîche et dégagée, offrant des conditions idéales. Les températures varieront de 5 °C le matin à 11 °C l’après-midi, avec une température de piste atteignant 20 °C. Aucune précipitation n’est prévue ; le vent sera modéré, avec une moyenne d’environ 8 km/h et des rafales ponctuelles pouvant atteindre 18 km/h.