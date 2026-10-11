Antonelli sacré dès Austin ? Wolff refuse de faire les calculs chez Mercedes F1

Kimi Antonelli pourrait décrocher son premier titre mondial de Formule 1 dès le prochain Grand Prix des États-Unis, après avoir consolidé sa position au championnat grâce à sa troisième place à Singapour. Une perspective qui ne semble pourtant pas enthousiasmer Toto Wolff au point de commencer à compter les points. Le directeur de Mercedes préfère rester prudent, conscient qu’une saison peut encore basculer sur un problème mécanique ou un accident. Il s’est également exprimé sur la neuvième place de George Russell et sur deux incidents techniques inhabituels rencontrés par Antonelli pendant la course, dont une mystérieuse fuite de liquide dans son cockpit.

Mercedes a quitté Singapour avec un résultat contrasté, mais une nouvelle étape importante dans la quête du titre mondial de Kimi Antonelli. L’Italien a terminé troisième après une course qui ne s’annonçait pas simple, tandis que George Russell, parti du fond de la grille, a dû se contenter de la neuvième position malgré plusieurs dépassements.

Pour Toto Wolff, ce podium démontre notamment que les dernières évolutions de la Mercedes W17 commencent à produire les effets attendus.

Le directeur de l’écurie allemande reconnaît que les difficultés rencontrées autour de ces nouveautés ont compliqué l’évaluation du potentiel réel de la monoplace, mais estime que la performance d’Antonelli constitue un signal encourageant.

"Oui, cela a été une course difficile. Et avec toute cette histoire autour des évolutions, je pense que nous avons enfin vu ce que la voiture était capable de faire."

"Évidemment, quand on se retrouve quatrième en piste, il est assez difficile de remonter ici à Singapour. Mais je suis satisfait de ce qu’il a fait aujourd’hui. Je suis satisfait du résultat."

La situation a été nettement moins favorable à George Russell, qui a terminé neuvième après avoir dû remonter depuis l’arrière du peloton. Le Britannique a réussi plusieurs manœuvres pour progresser, mais les caractéristiques du circuit urbain de Marina Bay ont considérablement limité ses possibilités.

Wolff estime que son pilote a pratiquement obtenu le meilleur résultat envisageable compte tenu de sa position et de la difficulté à dépasser sur ce tracé.

"Oui, il est tellement difficile de dépasser. Je veux dire, il a réalisé quelques dépassements vraiment remarquables. Mais ensuite, au bout du compte, tout se résume aux performances relatives des voitures."

"Même quand une voiture est une seconde ou une seconde et demie plus lente que vous, vous ne pouvez tout simplement pas la dépasser."

Si Russell a connu une course frustrante, Antonelli a réalisé une opération favorable dans la lutte pour le championnat. Sa troisième place lui permet notamment d’accroître son avance sur Lewis Hamilton, sixième avec Ferrari, alors que Max Verstappen s’est imposé.

La situation est désormais telle que l’Italien pourrait mathématiquement être sacré dès le Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Un scénario précis lui permettrait de décrocher le titre : une victoire au Texas, accompagnée d’une neuvième place ou d’un résultat moins favorable pour George Russell, suffirait à lui assurer la couronne mondiale. Lewis Hamilton ne doit lui pas faire mieux que sixième.

Mais Toto Wolff, qui reconnaît volontiers son côté superstitieux, préfère ne pas s’attarder sur ces projections. Il insiste avant tout sur l’importance de continuer à inscrire des points à chaque course.

"Oui, comme nous l’avons dit aujourd’hui avant la course, l’essentiel est de marquer des points. Nous ne nous attendions pas à terminer devant Lewis, parce qu’ils étaient rapides. Donc repartir avec davantage de points que lui, c’est une bonne chose."

"Vous regardez les chiffres et vous demandez à une intelligence artificielle quelle est la probabilité qu’il remporte le championnat, et elle vous répondrait probablement presque 100 %. Mais c’est du sport automobile : vous pouvez avoir une panne, vous pouvez avoir des accidents."

"Et c’est là que les choses pourraient commencer à devenir stressantes. Je pense donc que nous devons aborder les courses une par une, nous assurer de continuer à marquer des points et, finalement, espérer que le titre lui revienne."

Interrogé plus précisément sur la possibilité d’un titre dès Austin, Wolff a reconnu ne pas avoir étudié les différentes combinaisons mathématiques.

"Je n’ai pas envisagé les choses sous cet angle, parce qu’à partir du moment où je commence à me demander combien de points il faut et quand il pourrait gagner le titre, je dois me rappeler que nous sommes en sport automobile et que des choses complètement folles se sont déjà produites."

"Mathématiquement, je n’ai pas regardé les points, mais il faudrait probablement que George et Lewis soient très mal et que Kimi gagne, donc ce n’est pas un scénario très probable d’avoir les deux en même temps. Mais l’objectif est de marquer des points et de ne pas en perdre trop face aux autres."

Le patron de Mercedes préfère retenir la progression réalisée à Singapour, où Antonelli a terminé devant Hamilton alors que Ferrari semblait disposer d’un rythme très compétitif.

"Comme aujourd’hui, gagner des points sur Lewis était inattendu, et le titre finira par lui revenir. Que ce soit au Mexique, au Brésil ou plus tard, nous verrons."

"Je suppose que, concernant la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, tout le monde dit actuellement qu’ils auront lieu, et il faut donc raisonner en se disant qu’il reste six courses, et non quatre ou cinq."

Une mystérieuse fuite dans le cockpit d’Antonelli

Au-delà de la bataille pour le titre, le Grand Prix de Singapour a également été marqué par un incident inhabituel sur la Mercedes d’Antonelli. Pendant la course, le jeune Italien a signalé à son ingénieur de course Peter Bonnington qu’il sentait du liquide s’écouler autour de ses jambes dans le cockpit.

L’incident n’a toutefois pas empêché Antonelli de poursuivre sa course et de terminer sur le podium.

Interrogé sur l’origine de cette fuite, Toto Wolff a reconnu que Mercedes n’avait pas encore identifié avec certitude le liquide en question. La principale hypothèse concerne le système d’hydratation embarqué dans la monoplace.

"Nous ne savons pas de quel liquide il s’agissait. Nous soupçonnons que la gourde du système d’hydratation ait cédé, ou qu’il ait eu une fuite, mais il aurait dû le savoir si cela avait été le cas."

Antonelli a également rencontré un autre problème technique pendant la course, cette fois au niveau du freinage.

"L’autre problème, c’est qu’il a subi une accumulation de chaleur dans les freins, et je pense que c’était après l’arrêt aux stands. C’est pour cette raison que la course de la pédale s’est allongée, avant de revenir immédiatement à la normale lorsqu’il a retrouvé davantage d’air pour les refroidir."