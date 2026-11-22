George Russell est passé tout près d’un résultat majeur au Grand Prix de Las Vegas, avant de voir ses espoirs s’effondrer à deux tours de l’arrivée. Engagé dans une lutte intense avec Max Verstappen pour la victoire, le Britannique a terminé dans les barrières en tentant de dépasser son équipier Kimi Antonelli. Finalement neuvième, il a perdu de précieux points dans la bataille pour la deuxième place du championnat du monde. Mais malgré cette erreur coûteuse, le pilote Mercedes assume pleinement sa prise de risque : pour lui, tenter de gagner était préférable à se contenter d’une place sur le podium.

Le Grand Prix de Las Vegas aurait pu permettre à George Russell de réduire l’écart sur Max Verstappen dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde des pilotes. Au lieu de cela, le Britannique a vécu une fin de course particulièrement frustrante, tandis que son rival remportait la 75e victoire de sa carrière en Formule 1.

Russell avait pourtant été l’un des principaux animateurs de cette épreuve disputée dans les rues de Las Vegas. Dès le départ, le pilote Mercedes s’est engagé dans un duel prolongé avec Verstappen, les deux hommes échangeant régulièrement leurs positions au gré des possibilités de dépassement.

La course a notamment été marquée par un phénomène de yo-yo, les pilotes profitant tour à tour de l’aspiration et de la gestion de l’énergie électrique pour prendre l’avantage, sans parvenir à creuser un écart décisif.

Dans ce contexte, Russell pouvait encore raisonnablement espérer s’imposer à l’approche des derniers tours.

Mais sa tentative de revenir au contact de Verstappen a finalement tourné à la catastrophe.

Russell termine dans le mur en attaquant Antonelli

L’incident s’est produit au 49e des 50 tours, alors que Russell cherchait à dépasser son équipier Kimi Antonelli pour se replacer dans la lutte pour la victoire.

À l’approche du virage 5, le Britannique a tenté une manœuvre offensive, mais il a commis une erreur au freinage.

Victime d’un blocage de roues, il a perdu le contrôle de sa Mercedes, qui a glissé vers l’extérieur du virage avant de heurter les barrières.

Le contact a fait perdre plusieurs positions à Russell, mettant définitivement fin à ses ambitions de victoire.

Malgré cet incident, il a pu poursuivre sa course et franchir la ligne d’arrivée en neuvième position, un résultat bien éloigné de celui qu’il pouvait envisager quelques instants auparavant.

Interrogé après l’arrivée sur cette tentative de dépassement ratée sur son équipier, Russell a toutefois immédiatement écarté l’idée qu’il aurait dû se montrer plus prudent.

"Je ne le regrette pas. J’avais le sentiment que je devais tenter ma chance si je voulais gagner la course", a-t-il expliqué.

Pour le Britannique, la situation imposait de prendre des risques, même si ceux-ci pouvaient avoir des conséquences importantes.

Son objectif était de se retrouver directement derrière Verstappen au moment d’aborder le dernier tour, afin de bénéficier d’une ultime occasion de dépassement.

"Dans une course comme celle-ci, c’était un peu une situation à haut risque, avec une grosse récompense potentielle. Et à deux tours de l’arrivée, je voulais vraiment être derrière Max au moment d’entamer le dernier tour. Évidemment, j’ai très légèrement mal évalué la situation et, avec le blocage de roues, c’était inévitable."

Russell reconnaît la frustration provoquée par cette erreur, mais il estime que la décision d’attaquer était justifiée par l’enjeu sportif.

"C’est donc évidemment décevant et un peu frustrant, mais je ne le regrette pas pour autant."

Verstappen s’échappe au championnat avec sa 75e victoire

Les conséquences de cet incident dépassent le seul résultat du Grand Prix de Las Vegas.

En remportant sa 75e victoire en Formule 1, Max Verstappen a inscrit 25 points supplémentaires, tandis que Russell a dû se contenter des deux unités correspondant à sa neuvième place.

Le Néerlandais possède désormais 40 points d’avance sur le pilote Mercedes dans la lutte pour la deuxième position du championnat du monde.

Avec seulement deux Grands Prix encore à disputer et 50 points restant à attribuer, les chances de Russell de terminer vice-champion ont été considérablement compromises.

Le Britannique devra désormais réaliser une fin de saison presque parfaite tout en espérant que Verstappen connaisse des difficultés au Qatar et à Abu Dhabi.

Une situation d’autant plus frustrante qu’il disposait à Las Vegas d’une occasion de reprendre des points à son rival, voire de le battre directement.

Russell explique pourquoi personne ne pouvait s’échapper

Revenant sur le déroulement particulièrement animé de la course, marqué par de nombreux changements de leader, Russell a livré son analyse des difficultés rencontrées par les pilotes pour conserver leur position.

Alors que la gestion du déploiement électrique joue un rôle majeur avec les monoplaces de 2026, le Britannique considère que l’aspiration a été le principal facteur expliquant les dépassements successifs.

"Je ne pense pas que qui que ce soit aurait pu réussir à s’échapper. Je pense que c’était davantage lié à l’aspiration, pour être honnête, qu’au déploiement de l’énergie à proprement parler."

Russell souligne également que les deux pilotes Mercedes avaient adopté des stratégies différentes en matière de déploiement de l’énergie, ce qui contribuait à modifier leurs performances relatives au fil des tours.

Mais malgré cette complexité technique et le résultat finalement décevant, le Britannique refuse de remettre en question son approche offensive.

"Mais c’était difficile. Même Kimi et moi avions des stratégies de déploiement différentes et, au final, ce n’est vraiment pas le résultat que je voulais. Mais j’aurais également été déçu si je me retrouvais simplement ici en troisième ou quatrième position sans avoir essayé de jouer la victoire à ce moment-là."