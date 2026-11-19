Alors que les tensions géopolitiques continuent d’alimenter les interrogations autour des deux derniers Grands Prix de la saison 2026, Lando Norris et Valtteri Bottas assurent ne nourrir aucune inquiétude particulière à l’idée de se rendre au Qatar et à Abu Dhabi. Les deux pilotes font confiance aux décisions prises par la Formule 1 et la FIA concernant la sécurité des épreuves. Le champion du monde en titre rappelle toutefois que la question dépasse largement le seul cas des pilotes et concerne aussi les équipes et les spectateurs.

La Formule 1 s’apprête à conclure sa saison 2026 au Moyen-Orient, mais le contexte géopolitique continue de susciter des interrogations concernant le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Les deux épreuves figurent toujours au calendrier après la décision prise plus tôt ce mois-ci par la F1 et la FIA, qui ont estimé que les conditions de sécurité permettaient leur organisation.

Cependant, de nouvelles attaques dans la région du Golfe, ainsi que les spéculations concernant d’éventuelles opérations militaires américaines supplémentaires contre l’Iran, ont maintenu le sujet au centre des préoccupations.

Malgré cette situation, les responsables du championnat conservent leur volonté de terminer la saison conformément au calendrier initial.

Cette semaine, Toto Wolff, directeur de Mercedes, a notamment exprimé sa confiance dans la décision prise par les instances dirigeantes. L’Autrichien a salué le travail réalisé par la Formule 1 et la FIA pour garantir que les deux dernières manches puissent se dérouler comme prévu.

Interrogé à Las Vegas sur ses éventuelles réticences à voyager au Moyen-Orient, Lando Norris s’est montré particulièrement serein.

Le champion du monde en titre assure ne pas éprouver d’inquiétude personnelle concernant les deux dernières courses du championnat.

"Non, je veux dire, honnêtement, j’ai simplement hâte d’y être. De mon côté, tout va bien."

Le pilote McLaren a même révélé qu’il prévoyait de se rendre à Bahreïn avant le Grand Prix du Qatar, afin d’assister au mariage d’un ami. Ce déplacement personnel doit précéder son arrivée sur le circuit de Losail, puis son voyage vers Abu Dhabi pour la dernière manche de la saison.

"J’ai le mariage d’un ami à Bahreïn la semaine prochaine, donc pour le moment, j’avais prévu d’y aller, puis de me rendre au Qatar et ensuite à Abu Dhabi."

Norris reconnaît néanmoins que sa propre tranquillité d’esprit ne constitue pas le seul élément à prendre en considération.

"Nous voyageons avec une équipe importante, donc la question est plutôt de savoir ce que pensent les autres membres de mon équipe."

"Il y a les fans, il y a le personnel des équipes, donc la question concerne surtout ces personnes."

Bottas fait entièrement confiance à la F1

De son côté, Valtteri Bottas s’est montré encore plus catégorique sur sa participation aux deux dernières épreuves de la saison.

Le pilote Cadillac ne doute pas de sa présence au Qatar et à Abu Dhabi, estimant que la Formule 1 ne prendrait pas la décision de maintenir ces courses sans disposer de garanties suffisantes concernant la sécurité.

"Non, je vais courir là-bas, c’est certain. Aucune inquiétude."

"Si la Formule 1 décide que nous allons là-bas, elle ne le ferait pas sans avoir un plan clair ou sans savoir que les conditions seront sûres."

"Je suis pratiquement certain que tout se passera bien, donc je n’ai aucune inquiétude de mon côté."

Verstappen renvoie la balle à la gouvernance du sport

Max Verstappen affirme lui avoir "confiance" dans le fait que la Formule 1 a pris la bonne décision en maintenant les deux dernières courses de la saison au Moyen-Orient.

"J’ai confiance en la F1 et en la FIA pour prendre la bonne décision à ce sujet, n’est-ce pas ? Je ne dispose pas de toutes les informations. Je ne suis pas un expert en la matière. J’espère simplement qu’ils ont pris la bonne décision. Au final, c’est tout ce sur quoi on peut compter."

"Ils nous communiquent également leurs analyses et leur compréhension de la situation. Je leur fais donc confiance."

George Russell, pilote Mercedes, a affirmé n’avoir "aucune hésitation" à prendre l’avion vers le Qatar après Vegas.

S’il est "convaincu que certaines personnes ont des réserves, je ne connais personne qui soit réellement inquiet."

"Je connais des gens qui vivent dans la région ; ils ont été très directs : s’ils ne se sentaient pas en sécurité, ils ne seraient pas là avec leurs familles."

"Si l’on regarde ce qui se passe dans le monde, on constate que bien des choses terribles s’y déroulent."

"Il faut simplement faire confiance aux gens. S’ils affirment que la situation est sûre, alors il faut les croire. La F1 n’est pas composée de personnes imprudentes ; je suis certain qu’il existe des plans A, B, C, D, etc. Espérons donc que tout se passera bien."

Dans un communiqué publié la semaine dernière, la F1 a précisé qu’elle restait prête à annuler les deux courses au Qatar et à Abu Dhabi si la situation venait à se dégrader.

"Si la situation devait évoluer défavorablement dans les jours précédant les événements au Moyen-Orient, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent ; la sécurité de tous restera toujours notre priorité absolue."