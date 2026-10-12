Red Bull domine Singapour, mais Mekies prévient : ’tout n’est pas encore réglé’

Red Bull a fait coup double ce week-end à Singapour en remportant les deux victoires, au Sprint et en course, après avoir signé les pole positions pour les deux manches grâce à Max Verstappen. Une performance qui n’a été contrastée que par la malchance d’Isack Hadjar, victime de deux problèmes mécaniques qui ont ruiné son week-end. Néanmoins, le bilan global était positif pour l’équipe, qui confirme son retour en forme.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, salue la capacité du quadruple champion du monde à tirer le meilleur parti des monoplaces qu’il pilote, et la manière dont il a réalisé un sans-faute tout au long du week-end.

"Max a livré une nouvelle performance exceptionnelle. L’équipe a fait un travail fantastique pour lui fournir une voiture capable de se battre aux avant-postes tout au long du week-end et, une fois de plus, Max a tiré le meilleur parti du package dont il disposait" a déclaré le Français.

"Décrocher la pole position ainsi que la victoire lors de la course Sprint et du Grand Prix représente un résultat formidable pour toute l’équipe. Le rythme affiché était très impressionnant et la course a été parfaitement maîtrisée, fidèle à la qualité du travail fourni par l’équipe tout au long de la saison."

Il s’agissait en plus du premier succès du Néerlandais dans la Cité-Etat, ce qui a ajouté à la satisfaction : "C’est aussi un moment particulier de voir Max ajouter enfin Singapour à son palmarès."

"Rien n’est jamais simple, toutefois, et nous savions que le départ serait crucial. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un domaine où nous devons encore progresser et nous avions conscience des risques avant la course, mais Max et l’équipe ont su gérer la situation pour conserver la tête. Par la suite, il a parfaitement contrôlé la course et a su exploiter au mieux notre rythme."

Les communications radio ont été régulièrement difficiles dans le week-end du côté de Red Bull, mais Mekies ne voit pas de problème continu entre les essais libres et la course.

"Je ne pense pas que cela soit dû aux circonstances. Non, je pense que le problème vient de notre côté. Il ne s’agissait pas du même problème que lors des essais libres, mais la situation a été quelque peu pénible."

"Ces voitures sont complexes et nécessitent énormément d’échanges entre les pilotes et les ingénieurs. Mais comme vous l’avez vu, GP a trouvé le moyen de communiquer avec Max, et inversement, aux moments décisifs."

"Bien entendu, nous prenons ce sujet très au sérieux, comme tout le reste. Je suis certain que nous trouverons une solution solide, car ce genre de souci peut coûter un temps précieux dans des moments cruciaux."

Concernant Hadjar, Mekies salue la belle remontée du jeune pilote, rappelant que ses difficultés découlent toutes des problèmes de fiabilité : "Isack a réalisé une très belle course en partant du fond de grille."

"Il a fait preuve d’une grande détermination, a piloté de manière agressive lorsqu’il en a eu l’occasion et a affiché un rythme solide. Après un week-end difficile, durant lequel nous ne lui avons pas offert de réelle chance de se battre en raison des problèmes rencontrés sur sa voiture, c’était gratifiant de le voir récompensé de ses efforts."

"Il faut également saluer le travail de toute l’équipe au garage. Ils ont relevé avec brio tous les défis rencontrés ce week-end et ont travaillé sans relâche pour remettre les voitures en piste, séance après séance. Ce fut un effort collectif extraordinaire dont nous sommes tous fiers."

"Ce week-end a été très positif pour toute l’équipe, surtout après nos résultats à Sepang. Cela démontre que nous gagnons en compétitivité sur une grande variété de circuits et dans des conditions très diverses."

"C’est le fruit du travail acharné de chacun à Milton Keynes. L’essentiel est désormais de continuer à apprendre et à aller de l’avant. Même après un week-end marqué par deux pole positions et deux victoires, il reste des domaines à améliorer, tant pour les courses restantes de la saison que pour l’année prochaine."