La sortie très attendue de Grand Theft Auto VI n’a pas échappé aux pilotes de Formule 1, même en plein week-end du Grand Prix de Las Vegas. Max Verstappen a déjà téléchargé le jeu, Lewis Hamilton a emporté sa PlayStation et Kimi Antonelli compte sur son père pour lui apporter sa console afin de jouer sur le chemin vers le Qatar. Isack Hadjar a même trouvé le temps d’effectuer ses premières minutes de jeu.

La sortie de Grand Theft Auto VI, l’un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années, est devenue un sujet de conversation dans le paddock de Las Vegas. Alors que le lancement du jeu coïncidait avec le Grand Prix de Formule 1, plusieurs pilotes ont été interrogés sur leurs intentions de découvrir le nouvel épisode de la célèbre franchise.

Pour certains, la question ne se pose même pas : le jeu est déjà téléchargé, et il ne reste plus qu’à trouver quelques heures de liberté dans un emploi du temps particulièrement chargé.

C’est notamment le cas de Max Verstappen, grand amateur de jeux vidéo et de simulation automobile, qui a pris ses dispositions pour pouvoir lancer GTA VI dès qu’il en aura l’occasion.

"Il est déjà préchargé", a confirmé le pilote Red Bull.

"Je n’ai simplement pas encore eu le temps d’y jouer."

Lewis Hamilton n’a pas non plus caché son enthousiasme à l’idée de découvrir GTA VI. Le septuple champion du monde, désormais âgé de 41 ans, a même pris soin d’emporter sa console PlayStation avec lui à Las Vegas.

Le pilote Ferrari avait expliqué jeudi qu’il comptait rentrer suffisamment tôt à son hôtel tous les soirs pour pouvoir consacrer une partie de ses soirées au jeu.

"Je suis comme un grand gamin", a admis Hamilton, interrogé sur ses premières impressions. "Le travail sur ce jeu a été impressionnant."

Antonelli attend sa console, Hadjar a déjà commencé à jouer

Le nouveau champion du monde Kimi Antonelli semble encore plus impatient que ses collègues. L’Italien a expliqué avoir anticipé la sortie de GTA VI en effectuant sa précommande et en téléchargeant déjà le jeu.

Il lui manquait toutefois un élément indispensable pour pouvoir en profiter pendant son séjour à Las Vegas : sa PlayStation.

Antonelli compte donc demander à son père de lui apporter sa console afin de pouvoir jouer pendant ses moments de repos en allant à Losail.

"Je l’ai déjà téléchargé. Je l’ai précommandé, j’ai tout fait. Je vais demander à mon père de m’apporter la PlayStation afin d’y jouer avant la prochaine course", a-t-il raconté avec le sourire.

Chez Red Bull, Isack Hadjar a déjà réussi à consacrer environ 25 minutes à GTA VI avant de prendre la direction du circuit. Interrogé sur le temps qu’il comptait encore passer devant son écran, Hadjar a plaisanté en répondant qu’il envisageait d’y jouer "tout le temps".

Russell retrouve ses souvenirs de San Andreas, Gasly regrette son ordinateur

D’autres pilotes ont également évoqué leur relation avec la célèbre franchise comme Lando Norris, Valtteri Bottas ou encore Lance Stroll.

George Russell a reconnu que les images de GTA VI avaient ravivé son intérêt pour la série, à laquelle il avait joué plus jeune.

Le pilote Mercedes garde notamment des souvenirs de Grand Theft Auto : San Andreas, un épisode qui avait marqué son enfance.

Pierre Gasly aurait lui aussi aimé pouvoir découvrir le nouveau jeu pendant le week-end de Las Vegas. Le pilote Alpine a cependant commis une erreur de préparation : contrairement à ses habitudes, il n’a pas emporté son ordinateur portable destiné aux jeux vidéo.

"D’habitude, j’emporte mon ordinateur portable et je joue à distance. Je l’ai laissé à la maison, grosse erreur !", a-t-il lancé en riant.