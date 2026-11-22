Fernando Alonso ne cache plus son exaspération face au manque de performance du groupe propulseur Honda qui équipe son Aston Martin. Après des qualifications et une course particulièrement difficiles à Las Vegas, l’Espagnol a dénoncé un déficit de vitesse considérable en ligne droite, allant jusqu’à évoquer les risques liés aux différences de vitesse avec ses adversaires. Mais le double champion du monde entrevoit également une perspective bien plus réjouissante : sa prochaine participation au Dakar, où il retrouvera le plaisir de piloter sans les contraintes de la Formule 1 et pourra notamment apprendre aux côtés de Sébastien Loeb.

Les années passent, mais les relations entre Fernando Alonso et Honda continuent de connaître des épisodes particulièrement tendus. Plus d’une décennie après sa célèbre sortie sur le "moteur de GP2" lorsqu’il pilotait pour McLaren, l’Espagnol se retrouve confronté à un nouveau déficit de puissance considérable avec le constructeur japonais.

Cette fois, c’est au volant de l’Aston Martin AMR26 qu’Alonso doit composer avec les difficultés du groupe propulseur Honda, dont les performances constituent l’un des principaux handicaps de l’écurie britannique cette saison.

Le Grand Prix de Las Vegas, avec ses longues lignes droites et ses importantes exigences en matière de puissance, a une nouvelle fois mis en évidence ces faiblesses.

Le double champion du monde a dressé un constat particulièrement sévère, estimant que son Aston Martin perdait plusieurs secondes sur les seules portions rapides du circuit.

"Nous perdons environ 2,5 à 3 secondes dans les lignes droites", a expliqué Alonso.

"Dans les virages, honnêtement, nous étions plutôt compétitifs."

Alonso ironise sur les 40 km/h d’écart avec ses adversaires

À 45 ans, Fernando Alonso n’a rien perdu de son franc-parler lorsqu’il s’agit de commenter les difficultés techniques de sa monoplace.

Interrogé juste avant la course de Las Vegas, l’Espagnol avait répondu avec une bonne dose de sarcasme, estimant que son principal objectif serait d’éviter de se retrouver sur la trajectoire de voitures beaucoup plus rapides.

"Essayer de ne pas me retrouver au milieu de quelqu’un dans les lignes droites, parce qu’ils arrivent avec 40 km/h de plus. J’espère donc pouvoir m’écarter de leur chemin", avait-il lancé.

Au-delà de l’ironie, Alonso considère que de telles différences de vitesse peuvent également soulever des questions de sécurité.

"Quand ils sont derrière un moteur Honda, ils prennent quelques mètres de marge supplémentaires", a-t-il remarqué.

Le Dakar, une échappatoire bienvenue pour Alonso

Si la saison de Formule 1 se révèle frustrante, Fernando Alonso pourra bientôt retrouver un environnement très différent avec son prochain engagement sur le Dakar.

Une perspective accueillie favorablement par Flavio Briatore, son mentor de longue date, qui estime que cette aventure permettra à l’Espagnol de renouer avec une forme de plaisir et de compétition qui lui manque actuellement.

L’Italien a souligné que le Dakar offrait à Alonso la possibilité de se fixer un objectif sportif ambitieux dans une discipline qu’il apprécie.

"Avec le Dakar, il peut faire quelque chose qu’il aime et viser la victoire, ou au moins obtenir un très bon résultat", a déclaré Briatore.

Pour Alonso, cette nouvelle aventure représente toutefois un défi considérable, notamment en raison de la difficulté à préparer une compétition aussi exigeante tout en poursuivant sa carrière en Formule 1.

Le double champion du monde ne sous-estime pas les contraintes de cette double activité.

"C’est quasiment impossible, et c’est probablement pour cela que ça me motive", a confié Alonso.

"Parce que je vais simplement prendre du plaisir à conduire une voiture. C’est quelque chose qui nous manque parfois en Formule 1. Je vais profiter de mon mois de janvier."

Cette nouvelle aventure permettra également à Fernando Alonso de côtoyer l’un des plus grands spécialistes du rallye.

L’Espagnol s’est réjoui de la perspective de travailler aux côtés de Sébastien Loeb, dont l’expérience et le palmarès constituent à ses yeux une référence absolue.

Malgré ses deux titres mondiaux en Formule 1 et son immense expérience en sport automobile, Alonso aborde cette collaboration avec humilité.

"C’est le plus grand pilote de rallye de l’histoire. J’ai énormément de choses à apprendre de lui."