Les pilotes ayant fait les trois meilleurs temps de la séance qualificative se sont interrogés sur les conditions qu’ils trouveront en course, notamment parce que la préparation du week-end a été perturbée par la pluie, mais aussi parce que le circuit de Las Vegas promet des difficultés en matière de gestion de l’énergie, et une course qui sera délicate pour garder sa position en piste.

Kimi Antonelli pense que les performances solides en qualifications se retrouveront en course, mais il craint qu’il soit difficile de prendre de l’avance s’il se retrouve en tête, alors qu’il s’élancera sixième après une pénalité moteur.

"Je pense que ce sera une course où nous serons tous très proches les uns des autres parce que l’aspiration est très forte, et ce sera vraiment difficile de creuser l’écart. Si Monza était difficile, ici ce sera probablement impossible" explique l’Italien, qui avait réussi à revenir de la 19e place pour s’imposer en Italie.

"Ce sera intéressant parce que, oui, en restant proche, on perd beaucoup dans les virages, beaucoup d’appui aérodynamique, mais comme l’aspiration est tellement importante, on rattrape ce retard et même plus."

"Donc je pense que la voiture a donné de bonnes sensations sur les longs relais. J’ai eu beaucoup de mal sur un seul tour, mais le long relais était bon, donc je pense qu’il y aura plein d’opportunités de remonter."

Il est donc convaincu d’avoir toutes ses chances de victoire depuis la troisième ligne : "Définitivement, définitivement, parce qu’au final, je pars cinquième, donc ce n’est pas comme si je partais de nulle part."

"Comme je l’ai dit, l’aspiration est si forte qu’il sera probablement facile de rester proche et de tenter un dépassement. Mais ce sera une course où il faudra aussi être très intelligent dans la manière d’attaquer, de défendre et dans tout le reste."

Il avait aussi fait une belle remontée à Las Vegas l’an dernier en partant loin sur la grille, et il espère en faire de même ce dimanche : "Oui, c’est sûr. Je vais juste essayer de prendre un bon départ, d’éviter les ennuis et ensuite de remonter."

"Mais je pense que ce sera une course très intéressante demain parce que l’aspiration est tout simplement si puissante qu’il sera vraiment difficile de créer des écarts. La façon de gérer les choses pendant la course sera également importante."

"Je pense que cela va beaucoup se jouer sur la stratégie aussi, pas seulement de la part de l’équipe mais aussi de la part des pilotes. Donc ce sera intéressant, mais la mentalité est définitivement de gagner autant de places que possible."

Max Verstappen sera en pole après avoir fait le deuxième temps, mais il a passé la journée du samedi à se plaindre d’un problème persistant sur sa voiture, ce qui a débuté en essais et s’est prolongé en qualifications, et il a rappelé avoir déjà rencontré ce problème au Brésil, même s’il ne peut pas le décrire.

"Non, je ne peux pas. Ce n’est pas un problème d’équilibre, je peux vous le dire. Il y a simplement quelque chose qui ne va pas avec la voiture, mais nous ne pouvons pas le réparer pour le moment" note Verstappen.

"Nous savons d’où vient le problème, mais nous ne pouvons pas le résoudre. C’est maintenant le deuxième week-end d’affilée que c’est comme ça, mais je ne peux pas en dire trop à ce sujet. C’est apparu soudainement au Brésil, oui, mais c’était déjà avant la course. J’ai eu des problèmes là-bas pendant tout le week-end."

"C’est quelque chose de complètement différent de la dégradation de la voiture comme à Monza, mais les sensations ne sont tout simplement pas celles que je veux. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet, parce que sinon je vais commencer à expliquer des choses que je ne veux pas dévoiler."

"À certains endroits, c’est moins le cas maintenant, oui. Peu importe le type de virage, d’ailleurs. Le problème est tout simplement là partout. Je dois juste essayer de m’adapter, mais ce n’est pas facile."

"Pour la course, je ne sais pas. Cela dépend juste un peu de la façon dont je peux gérer ça, en gros, mais j’espère que non. Encore une fois, c’est toujours un peu un point d’interrogation de toute façon de savoir comment on va survivre avec les pneus, peut-être un peu de course en peloton, qui sait."

Il révèle que le problème ne touche pas Isack Hadjar : "Non, apparemment c’est uniquement de mon côté. Ce n’est pas dangereux, mais ce n’est tout simplement pas agréable à piloter pour moi."

"Nous devons juste essayer de le résoudre. Cela avait bien fonctionné pendant très longtemps, nous avons gagné des courses, mais soudainement ça ne fonctionnait plus au Brésil, et ça ne fonctionne pas ici non plus."

Interrogé sur sa philosophie au départ, il révèle qu’il va essayer de rester en tête et de se battre pour la garder, mais que tout dépendra bien évidemment de la manière dont sa voiture roulera face aux Mercedes notamment.

"Je pense que cela dépend aussi juste un peu du rythme de base, si nous pouvons réellement être dans cette bagarre, et ensuite de la façon dont les pneus tiennent. Le reste se réglera tout seul, pour être honnête. La course potentielle, l’aspiration ou quoi que ce soit d’autre."

De son côté, George Russell a semblé très rapide tout au long du week-end, et il espère pouvoir continuer à le montrer en course. Cependant, il pense que la Red Bull sera la voiture la plus performante sur les longs relais.

"Oui, je pense que dans l’ensemble nous avons été très compétitifs, mais je pense que Max ce matin avait en fait la plus rapide [en EL3]" a déclaré Russell, avant d’étayer son propos sur les différences de performance.

"Je sais que j’ai fait une très bonne séance, mais les temps au tour qu’il faisait au début de la séance en pneus tendres, alors que c’était 40 minutes avant que nous fassions notre meilleur tour, nous avons estimé que ce temps au tour qu’il a fait était plus compétitif que le tour rapide que j’ai fait à la fin de la séance. Donc, je pense qu’entre nous et Max, ce sera très serré."