Haas F1 a confirmé que Rafael Câmara disputera les deux derniers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1, au Qatar et à Abu Dhabi, aux côtés d’Oliver Bearman. Le jeune Brésilien de 21 ans, déjà titularisé pour l’ensemble du championnat 2027, poursuivra ainsi son apprentissage après ses deux premières apparitions en Grand Prix, à São Paulo et à Las Vegas. Une décision qui satisfait particulièrement Ayao Komatsu, convaincu que cette expérience supplémentaire permettra au pilote comme à l’équipe de mieux préparer la saison prochaine.

Ryo Hirakawa ne sera donc pas rappelé pour finir la saison chez Haas. Rafael Câmara fera donc bien une croix sur le titre en F2 et terminera bien la saison 2026 au volant de la Haas. L’écurie américaine a officialisé la présence du Brésilien lors des deux dernières manches du championnat du monde, le Grand Prix du Qatar, organisé du 27 au 29 novembre, puis celui d’Abu Dhabi, prévu du 4 au 6 décembre.

Le pilote de 21 ans poursuivra donc son association avec Oliver Bearman, après avoir effectué ses débuts en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de São Paulo, avant de participer à sa deuxième course à Las Vegas.

Cette confirmation s’inscrit dans la continuité du programme établi par Haas pour préparer l’arrivée à temps plein de Câmara en 2027.

Deux courses supplémentaires pour préparer 2027

Annoncé en octobre comme pilote titulaire de Haas F1 pour la saison 2027, Rafael Câmara a déjà commencé à prendre ses marques au sein de l’écurie américaine.

Ses deux premières participations, au Brésil puis à Las Vegas, lui ont permis de découvrir les exigences d’un week-end de Grand Prix, aussi bien en matière de préparation que de travail avec les ingénieurs et de gestion de la course.

À Las Vegas, le jeune Brésilien a notamment été impliqué dans un accrochage avec Sergio Pérez, qui l’a envoyé en tête-à-queue. Il a néanmoins pu poursuivre l’épreuve et rallier l’arrivée à la 16e place.

Haas a désormais choisi de prolonger cette phase d’apprentissage jusqu’au terme du championnat, plutôt que d’attendre la saison prochaine pour poursuivre son intégration.

Le Qatar et Abu Dhabi offriront ainsi à Câmara deux nouvelles occasions d’accumuler du kilométrage et de renforcer sa collaboration avec l’équipe avant sa première campagne complète en Formule 1.

Komatsu satisfait de l’intégration de Câmara

Ayao Komatsu, directeur de Haas, s’est félicité de pouvoir conserver le Brésilien pour les deux derniers rendez-vous de la saison.

Le Japonais souligne notamment l’attitude adoptée par son jeune pilote depuis ses débuts, avec une volonté constante de profiter de chaque séance pour apprendre et progresser.

"Nous sommes ravis de pouvoir terminer la saison avec Rafa au volant et de nous appuyer sur ses deux premiers départs en course avec l’équipe, au Brésil et aux États-Unis", a déclaré Komatsu.

Le directeur de Haas estime que l’intégration de Câmara s’est déroulée de manière encourageante, aussi bien dans son approche du pilotage que dans ses relations avec les différents membres de l’écurie.

"Je suis très heureux que Rafa ait abordé chaque séance en piste comme une occasion d’apprendre et qu’il se soit encore davantage intégré à l’équipe."

Pour Komatsu, la possibilité de disputer quatre Grands Prix avant le début de la saison 2027 constitue un avantage appréciable.

"Nous avons maintenant la possibilité de terminer la saison ensemble, ce qui est bénéfique pour nous tous avant une intersaison relativement courte et alors que nos préparatifs pour 2027 commencent."