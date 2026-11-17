Le Grand Prix de Las Vegas a dévoilé les nouveaux trophées qui seront remis à l’occasion de l’édition 2026, disputée ce week-end dans les rues de la ville américaine. Inspirée des célèbres enseignes lumineuses du Strip et de Fremont Street, cette création originale adopte une silhouette en forme de V intégrant pas moins de 122 points lumineux. Fruit de six mois de conception et de développement, le trophée destiné au vainqueur mesure 56 centimètres de haut pour un poids de 3,6 kilogrammes. Une récompense à l’image de Las Vegas, où le spectacle occupe une place centrale.

À quelques jours du Grand Prix de Las Vegas, les organisateurs ont présenté les trophées qui récompenseront les pilotes à l’issue de la course de samedi.

Pour cette nouvelle édition, ils ont choisi de s’inspirer directement de l’identité visuelle de la ville, célèbre dans le monde entier pour ses néons et ses enseignes spectaculaires.

Le résultat prend la forme d’un trophée lumineux dont la silhouette dessine un V, en référence à la première lettre de Vegas.

Cette structure particulière est agrémentée de 122 points lumineux individuels, destinés à reproduire l’effet des enseignes qui illuminent les rues de la ville, notamment le long du célèbre Strip.

L’objectif est de proposer une récompense immédiatement identifiable, qui évoque l’atmosphère du Grand Prix et son environnement urbain unique.

Un trophée inspiré des enseignes historiques de Fremont Street

Au-delà des lumières modernes du Strip, les créateurs du trophée ont également puisé leur inspiration dans l’histoire de Las Vegas.

Sa silhouette rappelle notamment les anciennes enseignes lumineuses caractéristiques de Fremont Street, l’un des quartiers historiques de la ville.

Ces panneaux, souvent imposants et richement éclairés, étaient traditionnellement utilisés pour attirer l’attention des passants sur les noms des artistes et des spectacles proposés dans les établissements de Las Vegas.

Le nouveau trophée reprend cette esthétique avec sa structure en V et ses nombreux éléments lumineux.

Les organisateurs ont ainsi cherché à établir un lien entre l’héritage visuel de la ville et l’image contemporaine de son Grand Prix de Formule 1.

Six mois de travail pour une création de 3,6 kg

Pour donner vie à cette nouvelle récompense, les organisateurs du Grand Prix de Las Vegas ont une nouvelle fois fait appel à Bowen Studios et Ore Designs.

Les deux entreprises avaient déjà participé à la conception des trophées utilisés lors des trois précédentes éditions de l’événement, entre 2023 et 2025.

Leur collaboration a donc été renouvelée pour créer un modèle entièrement inédit en 2026.

La réalisation du trophée a nécessité six mois de travail intensif, entre les premières étapes de conception et le développement du produit final.

Le résultat est une structure de 56 centimètres de hauteur, pesant 3,6 kilogrammes et intégrant les 122 éléments lumineux qui constituent sa principale particularité.

Le trophée sera remis au vainqueur de la course de samedi soir (dimanche matin en Europe), qui aura ainsi l’occasion de soulever une récompense conçue spécialement pour cette édition.

Las Vegas lance la dernière série de trois Grands Prix de 2026

La présentation de ces nouveaux trophées intervient alors que la Formule 1 s’apprête à entamer la dernière ligne droite de sa saison.

Le Grand Prix de Las Vegas constitue en effet la première manche d’une série de trois courses consécutives qui conclura le championnat 2026.

Après le rendez-vous américain, les équipes quitteront les États-Unis pour rejoindre le Moyen-Orient, où se disputeront les deux dernières épreuves de l’année. Le Qatar accueillera l’avant-dernier Grand Prix, avant la finale prévue à Abu Dhabi.

Las Vegas marquera donc la dernière apparition de la Formule 1 sur le sol américain cette saison, avec une course disputée de nuit dans les rues de la ville. Le circuit, qui emprunte notamment une partie du célèbre Strip, offre un décor particulièrement adapté à la nouvelle création des organisateurs.

Entre les lumières des hôtels, les enseignes des casinos et l’atmosphère nocturne de l’événement, le trophée lumineux devrait trouver naturellement sa place au moment de la cérémonie du podium. Reste désormais à découvrir quel pilote sera le premier à soulever cette nouvelle récompense à l’issue du Grand Prix de Las Vegas.