De nouvelles attaques iraniennes relancent les doutes sur les derniers Grands Prix de F1

La tenue des deux derniers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1 au Moyen-Orient suscite de nouvelles interrogations après une nouvelle série d’attaques iraniennes signalées à Bahreïn. Alors que la F1 a confirmé il y a moins d’une semaine son intention de maintenir les épreuves du Qatar et d’Abu Dhabi, les autorités bahreïnies ont annoncé avoir intercepté plusieurs attaques aériennes dimanche. Dans le même temps, la Formule E a choisi de reporter son rendez-vous en Arabie saoudite, tandis que l’Argentine accélère les préparatifs de son circuit de Buenos Aires dans l’espoir de profiter d’une éventuelle ouverture au calendrier.

La Formule 1 pourrait être confrontée à de nouvelles incertitudes concernant la conclusion de sa saison 2026. Après plusieurs mois de tensions au Moyen-Orient, les dernières informations en provenance de Bahreïn viennent remettre la question de la sécurité régionale au premier plan, alors que le championnat doit encore se rendre au Qatar et à Abu Dhabi.

Dimanche e, l’armée bahreïnie a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit plusieurs attaques venues des airs.

Les autorités avaient auparavant diffusé des alertes d’urgence demandant à la population de se mettre à l’abri.

De leur côté, les Gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué le lancement de six drones visant une installation radar militaire américaine.

Ces événements interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour les organisateurs de la Formule 1, qui avaient pourtant décidé de maintenir les deux dernières manches du championnat au Moyen-Orient.

Aucune modification du calendrier n’a été annoncée à la suite de ces nouvelles attaques, mais la poursuite des hostilités pourrait raviver les interrogations sur les conditions dans lesquelles les épreuves pourront être organisées.

La F1 avait pourtant confirmé le Qatar et Abu Dhabi

Il y a moins d’une semaine, la Formule 1 avait officiellement confirmé que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi se dérouleraient comme prévu.

Cette décision semblait mettre un terme, au moins provisoirement, aux incertitudes entourant la fin de saison.

Les responsables du championnat avaient même demandé aux organisateurs d’Imola d’abandonner leurs préparatifs en vue d’une éventuelle course de remplacement.

Le circuit italien avait été envisagé comme une solution de secours si l’une des deux dernières manches ne pouvait finalement pas se tenir dans le Golfe.

En renonçant à cette option, la F1 avait donc clairement affiché sa volonté de respecter son calendrier initial.

Mais les nouvelles attaques signalées à Bahreïn, quelques jours seulement après cette confirmation, illustrent la fragilité de la situation sécuritaire dans la région.

Même si les incidents du 15 novembre ne se sont pas produits directement sur les sites des Grands Prix du Qatar ou d’Abu Dhabi, ils interviennent dans un environnement régional où les tensions militaires restent importantes.

La Formule 1 doit ainsi continuer à suivre l’évolution des événements, alors que les déplacements des équipes, du personnel et du matériel nécessitent une organisation logistique considérable.

La Formule E choisit de reporter ses courses en Arabie saoudite

Contrairement à la Formule 1, la Formule E a déjà décidé de modifier son calendrier en raison de la situation au Moyen-Orient.

Le championnat de monoplaces électriques devait organiser deux courses en Arabie saoudite les 18 et 19 décembre prochains.

Ce double rendez-vous a finalement été reporté au mois d’avril 2027.

Le directeur général de la Formule E, Jeff Dodds, a justifié cette décision en évoquant notamment "le conflit en cours au Moyen-Orient", ainsi que des préoccupations d’ordre logistique.

Cette approche différente met en évidence les choix auxquels sont confrontés les organisateurs de compétitions internationales dans la région.

Alors que la Formule E a préféré repousser son événement de plusieurs mois, la Formule 1 maintient pour l’instant ses deux derniers Grands Prix de 2026.

La différence de calendrier entre les deux championnats n’empêche toutefois pas la décision de la Formule E de relancer les interrogations sur les risques liés à l’organisation de courses au Moyen-Orient.

Pour la F1, toute modification tardive de ses dernières épreuves aurait également des conséquences importantes sur la logistique et l’organisation de la conclusion du championnat.

L’Argentine espère profiter d’une éventuelle ouverture

Pendant que la Formule 1 surveille l’évolution de la situation dans le Golfe, un autre pays suit attentivement les incertitudes entourant le calendrier.

L’Argentine espère en effet que les difficultés rencontrées au Moyen-Orient pourraient créer une opportunité pour son retour en Formule 1.

Selon le quotidien espagnol Diario Sport, les responsables de Buenos Aires accélèrent actuellement les travaux de rénovation de l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Le circuit argentin doit faire l’objet d’importantes transformations afin de répondre aux exigences nécessaires à l’accueil d’un Grand Prix de Formule 1.

D’après les informations rapportées, les installations pourraient être prêtes pour la F1 dès juillet 2027.

Cette échéance permettrait théoriquement à Buenos Aires de se positionner si une place venait à se libérer au calendrier de la saison prochaine.

Une source proche du projet argentin assure que les responsables locaux souhaitent être en mesure de réagir rapidement.

"Si une opportunité se présente, nous la saisirons", a-t-elle déclaré.

L’objectif est donc de disposer d’un circuit suffisamment avancé dans sa modernisation pour pouvoir envisager une candidature à court terme, même si aucune course n’a été attribuée à l’Argentine pour 2027.

Buenos Aires vise toujours un retour durable en 2029 ou 2030

Le projet argentin ne repose cependant pas uniquement sur l’espoir de profiter d’une éventuelle annulation au Moyen-Orient.

Buenos Aires souhaite également retrouver une place permanente au calendrier du championnat du monde.

Le maire de la capitale argentine, Jorge Macri, a récemment rencontré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, à l’occasion du Grand Prix de São Paulo.

Cette rencontre s’inscrit dans les discussions autour d’un possible retour du championnat en Argentine.

Malgré l’accélération des travaux sur le circuit Oscar y Juan Gálvez, les échéances de 2029 ou 2030 restent considérées comme les plus réalistes pour une réintégration durable au calendrier.

Les responsables argentins souhaitent néanmoins conserver la possibilité d’une arrivée anticipée si les circonstances le permettent.

Jorge Macri a ainsi affirmé que Buenos Aires serait en mesure de répondre à une éventuelle opportunité dès la saison prochaine.

"Si une place se libère l’année prochaine, Buenos Aires sera prête", a insisté le maire.