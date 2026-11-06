Wolff révèle ce qui a poussé Haas F1 à écarter Ocon : ’Komatsu devait protéger l’équipe’

L’éviction brutale d’Esteban Ocon par Haas au Grand Prix du Mexique reste un sujet brûlant à Interlagos. Alors qu’Ayao Komatsu refuse toujours de détailler publiquement les circonstances de sa rupture avec le Français, Toto Wolff a apporté un nouvel éclairage sur le différend qui a conduit à cette décision. Le directeur de Mercedes, qui connaît Ocon depuis ses débuts en monoplace, évoque un désaccord profond entre un pilote convaincu de ne pas avoir commis de faute et un patron d’écurie estimant devoir protéger son équipe.

Le départ d’Esteban Ocon de chez Haas a pris tout le paddock de court lors du Grand Prix du Mexique. Samedi matin, l’écurie américaine annonçait que le Français ne reprendrait pas le volant pour le reste du week-end, après un désaccord avec son équipe survenu la veille.

Les premières tensions avaient éclaté lors de la deuxième séance d’essais libres, lorsque Ocon avait contesté par radio une instruction de son ingénieure de course, Laura Müller. Celle-ci lui demandait de passer des pneus tendres aux pneus mediums pour la suite de son relais avec une importante quantité de carburant.

La situation se serait ensuite aggravée lors du débriefing du vendredi, au cours d’un échange avec Ayao Komatsu. Le directeur de Haas a depuis refusé de révéler précisément la teneur des propos échangés, y compris lors de sa dernière intervention dans les médias aujourd’hui.

Ryo Hirakawa avait été appelé pour remplacer Ocon pendant le reste du week-end à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Le Japonais avait finalement décroché un point grâce à sa dixième place, après l’application de pénalités à l’issue de la course.

Mardi, Haas a ensuite confirmé qu’Ocon ne disputerait aucun des quatre derniers Grands Prix de la saison, mettant ainsi un terme anticipé à son aventure avec l’équipe américaine.

Pour le Grand Prix du Brésil, Rafael Câmara, déjà annoncé comme son remplaçant pour 2027, fait ses débuts en Formule 1 devant son public.

Jusqu’à présent, Haas s’est montrée particulièrement discrète sur les raisons exactes de cette rupture. Toto Wolff est toutefois devenu le premier dirigeant de premier plan du paddock à évoquer publiquement le fond du désaccord.

Le directeur de Mercedes, qui entretient une relation de longue date avec Ocon, présente l’affaire comme une opposition entre deux convictions : celle d’un pilote estimant avoir été dans son droit et celle d’un directeur d’équipe considérant que certaines limites avaient été franchies.

"Au bout du compte, nous en sommes arrivés à un point où Ayao devait représenter l’équipe et la protéger contre certains propos", a expliqué Wolff.

"De l’autre côté, Esteban estimait personnellement qu’il n’avait rien dit de mal dans ses déclarations."

L’Autrichien ne cherche pas à préciser les paroles prononcées par Ocon, mais estime que Komatsu était fondé à intervenir pour défendre son équipe.

"Il faut respecter le fait qu’au bout du compte, c’est l’équipe qui décide. Le directeur d’équipe doit déterminer à quel moment la limite est atteinte, et c’est ce qu’Ayao a fait."

Ces déclarations apportent un éclairage supplémentaire sur la rupture entre Ocon et Haas, sans pour autant révéler la nature exacte des propos qui ont provoqué la décision de Komatsu. Elles sont d’autant plus significatives que Wolff connaît particulièrement bien le Français, dont Mercedes a accompagné la carrière pendant de nombreuses années.

Wolff a profité de cette intervention pour revenir sur les circonstances dans lesquelles Mercedes avait commencé à soutenir Ocon, bien avant son arrivée en Formule 1.

L’Autrichien explique que cette collaboration s’était construite autour de Gwen Lagrue.

"Chez Mercedes, nous avons repris la gestion de la carrière d’Esteban grâce à Gwen. C’est comme cela que nous avons fait la connaissance de Gwen, lorsque Gravity s’est retrouvée en défaut, et nous avons ensuite convenu de travailler avec Fred [Vasseur] en GP3. Nous avons remporté le championnat ensemble."

Malgré ce succès, Ocon n’avait pas immédiatement trouvé de débouché en Formule 1.

"Ensuite, il n’y avait pas vraiment d’opportunité en Formule 1. Puis la porte du DTM s’est ouverte, et nous avons fait cela ensemble."

Wolff a également révélé une anecdote particulièrement marquante concernant les débuts d’Ocon en Formule 1. En 2016, une place s’était libérée chez Manor à partir du Grand Prix de Belgique, disputé à Spa-Francorchamps.

Mais pour permettre au Français d’obtenir ce baquet, il fallait réunir un financement de deux millions de dollars. Mercedes était prête à prendre en charge la moitié de cette somme, mais il manquait encore un million de dollars pour finaliser l’opération.

C’est alors que Frédéric Vasseur, qui avait déjà accompagné Ocon dans les catégories de promotion, a décidé d’apporter personnellement le montant restant.

"Je ne sais pas si cette histoire est connue, mais lorsqu’un baquet s’est soudainement libéré chez Manor à partir de Spa [le Grand Prix de Belgique 2016], il fallait deux millions de dollars."

"Nous avons dit que nous pouvions fournir un million de dollars pour ce baquet, mais il nous manquait encore un million, et Fred a personnellement apporté l’argent pour donner cette opportunité à Esteban."

Cette intervention avait permis à Ocon de faire ses débuts en Grand Prix avec Manor, avant de poursuivre sa carrière chez Force India, Renault, Alpine puis Haas.

"Pendant toutes ces années, je pense que nous l’avons tous énormément soutenu et que nous avons fait beaucoup d’efforts pour nous assurer qu’Esteban bénéficie de la meilleure opportunité possible."