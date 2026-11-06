Ocon écarté par Haas F1 : Komatsu avoue n’avoir rien pu expliquer à son équipe

Le départ brutal d’Esteban Ocon de chez Haas F1 continue de susciter des interrogations dans le paddock de Formule 1. Une semaine après la décision prise au Grand Prix du Mexique, Ayao Komatsu refuse toujours de révéler les circonstances exactes du différend qui l’a opposé au Français. À l’occasion du Grand Prix du Brésil, où Rafael Câmara fait ses débuts à la place d’Ocon, le directeur de l’écurie américaine a néanmoins reconnu que la situation avait été particulièrement délicate à gérer, au point de ne pas pouvoir expliquer entièrement la décision à ses propres collaborateurs. Il est également revenu sur les performances de Ryo Hirakawa au Mexique et sur les raisons qui l’ont poussé à confier le volant à Câmara à Interlagos.

L’éviction d’Esteban Ocon chez Haas reste entourée de mystère. Le Français a été écarté en plein week-end du Grand Prix du Mexique à la suite d’un différend avec Ayao Komatsu, sans que les circonstances précises de cet incident aient été rendues publiques. Le Français a été définitivement écarté de l’équipe depuis.

Ryo Hirakawa avait alors été appelé pour remplacer Ocon à partir de la troisième séance d’essais libres, avant de disputer les qualifications et la course. Au Brésil, c’est désormais Rafael Câmara qui prend le volant de la Haas, tandis que l’écurie continue de garder le silence sur les raisons exactes de sa séparation avec le pilote français.

Interrogé à Interlagos, Komatsu a reconnu que cette situation avait été particulièrement inconfortable, notamment parce qu’il n’avait pas été en mesure de fournir à ses propres employés toutes les explications qu’ils pouvaient légitimement attendre.

Le directeur de Haas est revenu sur le moment où il a dû annoncer à son équipe qu’Ocon ne reprendrait pas le volant au Mexique. Une décision aussi soudaine a naturellement provoqué la surprise dans le garage américain.

"Le samedi matin au Mexique, lorsque j’ai dû annoncer à tout le monde qu’Esteban n’allait plus piloter et que Ryo allait monter dans la voiture, tout le monde a évidemment été surpris", a expliqué Komatsu.

"Comme je l’ai déjà dit, je ne pouvais pas entrer dans les détails. Je leur ai expliqué que, normalement, au sein de l’équipe, je voulais être aussi transparent que possible. Je veux que chacun comprenne le contexte qui se cache derrière une décision. Mais dans ce cas précis, je ne pouvais pas en dire beaucoup plus."

"Tout ce que je leur ai demandé, c’était d’apporter à Ryo le plus de soutien possible, parce qu’il était propulsé dans la voiture au milieu d’un événement. Je savais qu’ils le feraient de toute façon, et ils ont été absolument formidables. Tout le monde s’est simplement remis au travail."

L’affaire a attiré une attention négative sur Haas pendant toute la semaine du Grand Prix du Mexique, et ses conséquences pourraient désormais se prolonger sur le terrain juridique. Komatsu refuse toujours de préciser ce qui s’est produit avec Ocon, mais il insiste sur le fait que ses décisions ont été prises exclusivement dans l’intérêt de l’écurie.

Il reconnaît également qu’il aurait préféré ne jamais se retrouver confronté à une telle situation.

"Cela ne veut pas dire que la situation au Mexique était quelque chose que j’aurais un jour souhaité. Mais j’ai une responsabilité. Je dois rester professionnel à 100 % et prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l’équipe."

"C’est le minimum que je puisse faire, et c’est ce que je fais. Au bout du compte, je suis le directeur de cette équipe. Chacune des décisions que je prends repose uniquement sur ce que je dois faire dans le meilleur intérêt de l’équipe."

"Il ne s’agit pas d’Ayao Komatsu. Cela n’a aucune importance. Réfléchir de cette manière me permet d’y voir clair. Je savais ce que je devais faire à chaque étape."

Komatsu assure avoir appliqué exactement le même raisonnement lorsqu’il a fallu décider qui remplacerait Ocon pour le Grand Prix du Brésil.

"Même concernant la décision de savoir qui placer dans la voiture ici, il y a davantage de choses à prendre en compte sur le plan émotionnel, mais au final, je dois prendre cette décision uniquement sur des bases professionnelles."

Hirakawa impressionne Haas malgré un remplacement improvisé

Le premier bénéficiaire du départ d’Ocon a été Ryo Hirakawa, appelé à disputer le Grand Prix du Mexique avec un préavis extrêmement court. Bien que le Japonais ait participé à la première séance d’essais libres, prendre ensuite le relais à partir des EL3 représentait un défi bien plus important.

Komatsu estime que son compatriote a parfaitement répondu aux attentes.

"Ryo a fait un travail fantastique au Mexique avec un préavis aussi court. Oui, il avait participé aux EL1, mais monter ensuite dans la voiture à partir des EL3 et répondre présent en qualifications et en course représente un immense défi, avec une pression énorme."

"Mais il est tellement professionnel et très agréable à côtoyer dans le travail. Sa préparation a été excellente. Pour quelqu’un qui se prépare depuis aussi longtemps sans savoir quand une opportunité pourrait se présenter, ce n’est pas facile. Il faut toujours être prêt à donner le meilleur de soi-même."

Malgré cette prestation jugée très convaincante, Hirakawa n’a pas été reconduit pour le rendez-vous brésilien. Komatsu reconnaît pourtant que cette possibilité a bien été envisagée avant que Haas ne décide de faire confiance à Rafael Câmara.

"Vu de l’extérieur, comme nous avons signé Rafa pour l’année prochaine, cela peut sembler être une décision très facile, mais ce n’était pas le cas", a-t-il reconnu.

Faire débuter Câmara en Formule 1 à l’occasion de son Grand Prix national comportait en effet des risques importants, notamment en raison de la pression supplémentaire liée à l’attente du public brésilien.

Komatsu avait néanmoins pu évaluer les qualités du jeune pilote lors d’un essai organisé précédemment à Portimão. Et ce n’est pas uniquement sa vitesse qui avait retenu son attention.

"La manière dont il s’est comporté, dont il a géré la pression et créé un environnement lui permettant de se concentrer et d’être performant était remarquable. Il ne s’agissait pas seulement de son chrono pur, qui était impressionnant. Tout ce qui l’entourait témoignait d’une approche extrêmement mature."

Avant de confirmer sa décision, Komatsu a également pris le temps de s’entretenir à plusieurs reprises avec Câmara.

Le Japonais souhaitait notamment s’assurer que le Brésilien serait capable de gérer la pression de ses débuts à domicile, mais aussi le contexte particulièrement sensible entourant le remplacement d’Ocon.

"J’ai ensuite parlé avec Rafa le dimanche soir, le lundi et le mardi. Toutes ces conversations ont renforcé ma conviction qu’il pouvait gérer tout cela."

"Il ne s’agit pas nécessairement d’obtenir un résultat particulier. Il s’agit de voir comment il se comporte, comment il gère la situation, comment il fait abstraction du bruit extérieur, reste concentré et garde les choses simples sans les compliquer inutilement."