GP du Brésil, EL2 : Antonelli devance Norris, les Ferrari en retrait

Le week-end du Grand Prix du Brésil se poursuit avec les EL2 à Interlagos, pour conclure la première journée. Compte tenu des conditions perturbées qui pourraient toucher le circuit en banlieue de Sao Paulo à partir de demain, cette séance sera à nouveau cruciale pour les pilotes et les équipes, qui doivent continuer à engranger de l’expérience sur la manière de régler et d’exploiter leur monoplace pour la suite du week-end.

Oscar Piastri chez McLaren, Charles Leclerc chez Ferrari, Pierre Gasly chez Alpine, Carlos Sainz chez Williams, Sergio Pérez chez Cadillac et Nico Hülkenberg chez Audi vont débuter leur week-end après avoir laissé la place au troisième pilote de leur équipe en EL1.

En revanche, Rafael Câmara reste au volant, puisqu’il est titulaire ce week-end pour le premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1, dans la Haas VF-26 occupée jusqu’ici par Esteban Ocon.

19h30 : Un des débats du week-end a concerné la longueur du calendrier et son extension en termes de régions du monde. Plusieurs pilotes, dont deux champions du monde, se sont agacés de saisons trop complexes.

19h34 : La F1 a annoncé des profits records en un trimestre, ce qui donne évidemment de la puissance dans les négociations à Liberty Media, son propriétaire, qui peut montrer que toutes ses décisions sont prises dans l’intérêt du championnat et des équipes.

19h39 : Carlos Sainz a expliqué qu’il n’est pas surpris des tensions chez Ferrari impliquant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Celui qui a été aux côtés du Monégasque pendant quatre ans a révélé pourquoi il s’attendait à voir cela.

19h43 : Valtteri Bottas pense que Cadillac ne devrait pas réfléchir à se séparer de lui l’année prochaine, alors que les rumeurs à ce sujet se sont amplifiées. Le Finlandais pense que l’équipe a des problèmes plus importants à régler avant.

19h47 : Ayao Komatsu a révélé qu’il n’a pas la possibilité d’expliquer à Haas F1 les raisons du départ d’Esteban Ocon, ce qui nous fait mieux comprendre pourquoi Oliver Bearman se disait stressé et dans l’incompréhension le week-end dernier.

19h53 : Fred Vasseur a révélé qu’il a discuté avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, mais assure qu’il n’a pas besoin de changer les consignes entre ses pilotes. Avec trois incidents depuis la pause estivale entre le duo, on peut légitimement se poser la question...

20h00 : C’est parti pour les EL2 du GP du Brésil !

20h02 : La météo est légèrement humide à Interlagos.

20h03 : Leclerc signe un 1’13"2, battu par Oscar Piastri en 1’13"0.

20h04 : Gabriel Bortoleto se place en tête en 1’12"436 en gommes dures.

20h05 : Kimi Antonelli fait mieux en 1’11"857 en pneus durs. Max Verstappen se place deuxième en mediums, et Isack Hadjar quatrième avec ces mêmes pneus. Le Français annonce qu’il bruine !

20h08 : Leclerc se plaint de freins "bizarres" et équilibrés vers l’arrière.

20h09 : Verstappen améliore en deuxième place, et Norris reprend cette place en pneus durs.

20h10 : Hamilton se plaint à son tour de problèmes au freinage, après avoir bloqué les roues au premier virage.

20h12 : Antonelli a légèrement amélioré en 1’11"824, mais les pilotes ne passent pas encore aux pneus tendres.

20h13 : On trouve toujours le surprenant Bortoleto dans le top 4, alors que les pilotes des top teams ont tous fait un tour.

20h14 : De l’autre côté du garage Audi, Nico Hülkenberg ne devrait pas rouler en ces EL2, après que Freddie Slater a eu un problème mécanique avec sa voiture en EL1. L’équipe essaie toujours de comprendre la panne sur la R26, et l’Allemand vit le même week-end que Bortoleto avait connu au Mexique.

20h16 : Audi révèle que c’est un problème électrique qui touche la voiture, la monoplace ne démarre pas, mais l’origine du problème électrique n’est pas trouvée.

20h19 : Les pilotes continuent à bloquer régulièrement les roues au premier virage, ou une bosse semble particulièrement mal resurfacée, faisant talonner le train avant au moment où les pilotes écrasent la pédale.

20h22 : Audi confirme que Hülkenberg ne roulera pas ce soir, et il débutera donc son week-end avec une heure de roulage avant la qualification.

20h23 : Hadjar signe son premier tour en tendres et améliore mais se place derrière Antonelli en deuxième position.

20h26 : Russell prend la tête en 1’11"036 en pneus tendres.

20h27 : Liam Lawson se place cinquième avec les mêmes gommes. Norris se place premier en 1’11"016 avec une belle aspiration d’Antonelli dans le dernier secteur.

20h28 : Hamilton remonte en troisième place à moins de deux dixièmes, et Verstappen se place deuxième à 0"006. Arvid Lindblad prend le septième temps juste devant Lawson. Bortoleto améliore et se place cinquième.

20h29 : Antonelli fait à nouveau le meilleur temps en 1’10"763. Piastri remonte au cinquième rang, et Câmara se place 15e, à 3 dixièmes d’Oliver Bearman qui est neuvième.

20h30 : Lawson est gêné par une Williams et s’agace : "Ce gars est planté au milieu de la piste, tous les week-ends !"

20h31 : Albon a connu un blocage de roues au premier tour et déplore les difficultés de sa Williams : "Je ne surconduis même pas et la voiture fait n’importe quoi".

20h34 : Camara reste 15e mais enchaîne les tours, tandis que Leclerc a été gêné par le pilote Haas et a dû passer par la zone verte en bord de piste, et a failli être emmené dans le mur. "C’était quoi, ça ?", s’interroge le Monégasque.

20h36 : Câmara est sous enquête et passera chez les commissaires pour l’incident avec Leclerc. Une entrée dans le vif du sujet pour le Brésilien !

20h41 : Les pilotes sont en train de faire des longs relais en pneus tendres pour tester leur dégradation sur cet asphalte particulier.

20h47 : Verstappen a reçu une consigne de son ingénieur, Tom Hart, et a demandé s’il devait parler à son moteur, avant de se lancer dans une tirade imaginaire sur ce qu’il pourrait dire à son V6 hybride. Le quadruple champion du monde est en grande forme !

20h50 : Les nuages sont de plus en plus bas sur le circuit, au point qu’ils sont au niveau du bâtiment du paddock.

20h54 : Il y a 20 voitures en piste, Verstappen est rentré au stand et Hülkenberg n’a donc pas pris le volant.

20h55 : Verstappen est descendu de sa voiture, sa séance semble terminée.

20h58 : Hamilton a été coincé par Albon qui a bloqué sa roue et a continué devant la Ferrari.

21h00 : C’est la fin de cette première journée !

Antonelli termine en tête devant Norris et Verstappen, ce qui confirme les bonnes formes des deux premiers, qui ont juste échangé leurs places par rapport aux EL1, qui avaient vu la McLaren boucler la séance en tête.

Russell est quatrième devant Piastri, et les deux hommes sont très proches de Verstappen et Norris. Les Ferrari de Hamilton et Leclerc, moins en verve ce vendredi que lors des deux précédents. Bortoleto est un impressionnant huitième devant Hadjar et Bearman.

Colapinto suit devant les Racing Bulls puis Gasly et Alonso, et Câmara, qui boucle donc sa première journée officielle en Formule 1. Les Williams et les Cadillac ferment encore la marche en matière de performance.