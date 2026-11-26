George Russell ne regrette pas les déclarations qu’il avait formulées à l’encontre de Max Verstappen après leur incident en essais libres lors du Grand Prix de Las Vegas. Le pilote Mercedes reconnaît toutefois avoir trouvé certaines des attaques verbales du Néerlandais particulièrement amusantes après la victoire de ce dernier dans le Nevada. Au Grand Prix du Qatar, le Britannique assure ne pas vouloir entretenir cette rivalité en dehors des circuits, réaffirme son immense respect pour les qualités de pilotage du quadruple champion du monde et revient également sur l’erreur qui l’a conduit dans les barrières en fin de course à Las Vegas.

Après son impressionnante victoire dans les rues de Las Vegas, Max Verstappen s’en était vivement pris à George Russell lors de la conférence de presse d’après-course, affirmant que le pilote Mercedes était "bien en dessous de mon niveau" et que le voir terminer dans les barrières dans les derniers tours de l’épreuve avait "fait ma journée".

Ces déclarations faisaient suite aux critiques formulées par Russell après un incident entre les deux hommes lors de la troisième séance d’essais libres. Le Britannique avait alors estimé que "quelqu’un doit tenir tête à ce type", après avoir reproché au pilote Red Bull de s’être rabattu devant lui après l’avoir dépassé.

Interrogé ce jeudi au Qatar sur son éventuelle volonté de répondre aux dernières attaques de Verstappen, Russell a reconnu qu’il pouvait en voir le côté amusant, compte tenu de la manière dont s’était finalement déroulé le week-end à Las Vegas.

Le Britannique maintient néanmoins les propos qu’il avait tenus à l’issue des essais libres, tout en reconnaissant que le résultat de la course avait largement donné l’avantage à son rival.

"Il a fait une course incroyable et il l’a gagnée, donc il peut vraiment se permettre de dire ce qu’il veut", déclare Russell.

"Je maintiens ce que j’ai dit après les essais libres, mais c’est lui qui est allé gagner la course. Pas moi, et je suis certain que cela l’a un peu fait rire."

Le pilote Mercedes assure également ne pas avoir été particulièrement affecté par les attaques du Néerlandais, préférant tourner la page après un Grand Prix durant lequel il estime que leurs affrontements en piste avaient été parfaitement corrects.

"Certains commentaires de Verstappen m’ont fait rire, mais il a gagné et il a fait une excellente course. Je passe à autre chose, même si certaines choses m’ont vraiment fait rire. J’ai touché le mur alors que je me battais avec mon équipier, je voulais attaquer pour obtenir un bon résultat. Et jusqu’à ce moment-là, la course avec Max avait également été bonne et loyale."

Russell ne souhaite pas entretenir sa guerre des mots avec Verstappen

Interrogé sur la possibilité que ses propres déclarations aient incité Max Verstappen à répliquer aussi sévèrement, ainsi que sur l’éventualité de voir ces échanges prendre fin, George Russell a assuré qu’il n’avait aucun intérêt à prolonger cette confrontation médiatique.

"Tout cela peut être évité en fin de compte, et tout cela est un peu inutile", estime-t-il.

"Ce n’est pas quelque chose que je cherche à poursuivre. Je ne cherche pas à avoir de mauvaises relations avec les gens. Ce n’est tout simplement pas vraiment le genre de personne que je suis."

Russell insiste d’ailleurs sur le caractère loyal de sa bataille avec Verstappen à Las Vegas. La vitesse de pointe de la Mercedes lui avait offert plusieurs occasions d’attaquer le pilote Red Bull, même si le Britannique se méfiait notamment de la possibilité de le dépasser dans le dernier virage et de perdre ainsi le bénéfice du mode overtake.

C’est finalement en tentant de dépasser son propre équipier que Russell a commis l’erreur qui a mis fin à ses espoirs de victoire.

Le pilote Mercedes estime par ailleurs que sa franchise dans ses échanges avec les médias a parfois pu jouer en sa défaveur. Il tient toutefois à établir une distinction entre les relations personnelles qu’il peut entretenir avec ses adversaires et le respect qu’il leur témoigne en tant que pilotes.

"Ce n’est pas une guerre des mots en dehors de la piste. J’ai énormément de respect pour Max, pour ses talents de pilote et pour tout ce qu’il a accompli en piste. J’ai une relation avec la presse, mais je crains que ma transparence ne m’ait pénalisé. Cela dit, je respecte Verstappen pour ce qu’il fait en piste. Je ne cherche pas à être le meilleur ami de qui que ce soit sur la grille, je travaille simplement et je me bats pour gagner."

Russell ne s’est pas accidenté par frustration

George Russell a également tenu à revenir sur les circonstances de son accident en fin de course à Las Vegas, rejetant l’idée selon laquelle la frustration aurait pu le pousser à commettre cette erreur alors qu’il tentait de prendre le dessus sur son équipier.

Le Britannique explique avoir simplement accepté de prendre davantage de risques compte tenu de sa volonté de remporter la course.

"Ce n’était pas par frustration, c’était une volonté de prendre davantage de risques pour une victoire", précise Russell.

S’il reconnaît avoir commis une erreur dans l’appréciation de son point de freinage, le pilote Mercedes ne considère pas pour autant que sa tentative de dépassement était inconsidérée.

"Je ne pense pas que cette manœuvre était imprudente, c’était une pure erreur concernant mon point de freinage. Si cela avait été la première course de la saison, je n’aurais certainement pas tenté cette manœuvre à deux tours de l’arrivée."

"Je veux gagner, c’est aussi simple que cela."