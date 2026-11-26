Charles Leclerc reste convaincu qu’une cohabitation harmonieuse avec Lewis Hamilton est possible chez Ferrari, malgré les tensions inhérentes à la présence de deux pilotes particulièrement ambitieux au sein d’une même équipe. Le Monégasque estime que la proximité de leurs performances cette saison explique en partie la fréquence de leurs affrontements en piste, mais considère qu’il est indispensable de trouver une solution avant 2027, année durant laquelle il espère pouvoir lutter pour le titre mondial. À l’occasion de la conférence de presse du Grand Prix du Qatar, Leclerc est également revenu sur ses difficultés d’adaptation aux monoplaces de nouvelle génération.

La succession d’accrochages entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ces derniers mois a soulevé de nombreuses interrogations concernant la capacité de Ferrari à gérer deux pilotes qui aspirent naturellement à occuper le premier rôle au sein de la Scuderia.

Interrogé sur la possibilité de maintenir une certaine harmonie dans un tel environnement, ou de voir systématiquement les intérêts individuels des pilotes prendre le dessus sur ceux de leur équipe, Leclerc a estimé qu’un certain niveau de tension était inévitable au sein des écuries de pointe.

Le Monégasque souligne notamment que les performances particulièrement proches des deux pilotes Ferrari cette saison les ont régulièrement amenés à se retrouver côte à côte sur la grille de départ, puis à se disputer les mêmes positions en course.

"Je crois effectivement qu’il y a toujours un certain niveau de tension dans les équipes de pointe lorsque vous avez deux pilotes, évidemment... Si vous regardez cette année, je pense qu’il y a eu plus de dix occasions où nous sommes partis côte à côte avec Lewis. Nous étions extrêmement proches en qualifications. Nous étions également extrêmement proches en course, donc nous sommes toujours ensemble. Un certain niveau de tension est évidemment toujours présent, mais cela ne doit pas nécessairement dégénérer, et c’est pour cette raison que nous devons trouver une solution et régler ce problème", explique Leclerc.

Leclerc ne veut pas tirer avantage de la situation contractuelle de Hamilton

La question des situations contractuelles respectives des deux pilotes Ferrari a également été soulevée lors de cette conférence de presse.

Bénéficiant d’un engagement à long terme avec la Scuderia, Charles Leclerc a été interrogé sur la possibilité que la situation actuelle puisse finalement jouer en sa faveur, notamment compte tenu de la durée plus courte du contrat de Lewis Hamilton.

Le Monégasque assure toutefois ne pas intégrer cette dimension à sa réflexion, estimant que les deux pilotes ont tout intérêt à trouver rapidement une solution permettant à Ferrari de maximiser ses résultats.

"Je n’y pense pas trop, d’une certaine manière, simplement parce que c’est dans notre intérêt à tous les deux. Quoi qu’il en soit, je pense que nous avons encore un an, au moins un an de plus ensemble. Nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, donc j’ai beaucoup réfléchi à la manière de trouver une solution avec l’équipe afin de nous assurer que nous maximisons le nombre de points inscrits par l’équipe et que des épisodes comme celui de la semaine dernière ne se reproduisent pas. C’est ma principale priorité."

"Je ne pense pas que ces autres considérations... Enfin, pour être honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi, et je ne pense pas que cela fasse partie des préoccupations de qui que ce soit parmi les personnes qui essaient de trouver une solution. Donc oui, je ne pense pas que cela ait de l’importance pour le moment."

Au-delà des deux dernières manches du championnat 2026, au Qatar et à Abu Dhabi, Leclerc considère qu’il est particulièrement important pour Ferrari de régler cette problématique avant le début de la saison prochaine.

"Je pense que nous sommes simplement très concentrés sur la recherche d’une solution qui fonctionne, et particulièrement parce que je crois vraiment que nous sommes sur une bonne dynamique. Si, l’année prochaine, nous sommes en position de nous battre pour le championnat, il sera d’autant plus important de trouver la bonne solution pour nous deux afin de ramener Ferrari au sommet."

Leclerc privilégie un compromis plutôt qu’une analyse individuelle des accrochages

Les circonstances des différents incidents survenus entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont également conduit certains observateurs à s’interroger sur la préparation des deux pilotes Ferrari en amont des Grands Prix.

Le Monégasque a notamment été interrogé sur la pertinence de tenter un dépassement sur son équipier dans la portion du circuit où leur accrochage s’est produit à Las Vegas, alors qu’une longue ligne droite offrait d’autres possibilités de dépassement.

La question d’une meilleure préparation des départs, après les incidents survenus à Monza et à Mexico, a également été évoquée, tout comme la possibilité d’identifier certaines portions des circuits dans lesquelles les deux pilotes devraient éviter de s’affronter.

Leclerc ne souhaite toutefois pas s’attarder sur les circonstances particulières de chaque incident. Selon lui, le principal enjeu réside désormais dans la recherche d’un compromis acceptable pour les deux pilotes, plutôt que dans la détermination des responsabilités respectives à chaque accrochage.

"Je pense qu’au bout du compte, nous sommes deux, chacun dans sa voiture, et nous devons nous assurer que les choses fonctionnent. Pour le moment, cela ne fonctionne pas, alors bien sûr, je peux endosser la responsabilité d’un incident ou autre, cela n’a pas vraiment d’importance. Oui, ce qui est simplement important, c’est que nous trouvions un compromis et une solution qui fonctionne pour nous deux."

"Nous pouvons discuter des circonstances précises de Las Vegas ou d’ailleurs, des tours précédents ou des tours suivants, mais au bout du compte, cela n’a pas vraiment d’importance. Seule la solution compte à ce stade, et c’est tout."

Leclerc retrouve de bonnes sensations après une période particulièrement difficile en 2026

Invité à dresser un bilan plus général de sa saison 2026, Charles Leclerc a également reconnu que l’introduction de la nouvelle réglementation technique avait constitué un défi particulièrement important pour l’ensemble des pilotes de Formule 1.

Le Monégasque estime que les nouvelles monoplaces ne permettent pas toujours aux pilotes de s’appuyer sur leurs instincts naturels, notamment en raison de la nécessité d’anticiper les conséquences de leurs actions sur les portions suivantes du circuit.

"Oh, cela a été une saison difficile. Je pense que pour chaque pilote, cela a été une saison très difficile. Ces voitures ne se pilotent pas de manière naturelle. Vous devez beaucoup anticiper ce qui va se passer plus tard dans le tour, ce qui, je pense, a davantage pénalisé certains pilotes que d’autres. Mais notre travail consiste en quelque sorte à nous adapter à cela."

Sur le plan personnel, Charles Leclerc reconnaît avoir traversé une période particulièrement compliquée au milieu de la saison, durant laquelle certains éléments de sa monoplace ne lui permettaient pas de se sentir pleinement à l’aise au volant.

"J’ai connu une partie de saison, au milieu de celle-ci, qui a été particulièrement difficile avec certains éléments de la voiture avec lesquels je n’étais pas très à l’aise. Mais j’ai eu le sentiment que nous avions bien travaillé en tant qu’équipe, et maintenant, nous sommes sur une bonne dynamique en matière de performances, mais également en matière de sensations de mon côté dans la voiture. Je me sens bien, donc c’est une bonne chose."

Leclerc espère désormais concrétiser ces progrès lors des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, afin de permettre à Ferrari d’aborder la trêve hivernale dans les meilleures dispositions possibles, aussi bien sur le plan sportif que psychologique.

"J’espère vraiment que nous pourrons terminer par deux courses très solides pour l’équipe et pour moi-même, afin d’aborder l’année prochaine avec un état d’esprit positif."