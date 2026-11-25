Dix ans après avoir décroché le titre mondial de Formule 1 face à Lewis Hamilton, Nico Rosberg regrette profondément le prix personnel qu’il a dû payer pour parvenir au sommet de sa discipline. L’ancien pilote Mercedes a notamment confié que la disparition de son amitié avec le Britannique, conséquence de leur intense rivalité sportive, constituait toujours un regret à ses yeux. Ses déclarations interviennent alors que le septuple champion du monde se retrouve de nouveau au cœur d’une cohabitation particulièrement tendue avec son équipier, Charles Leclerc, chez Ferrari.

À deux jours du dixième anniversaire de son sacre mondial à Abu Dhabi en 2016, Nico Rosberg est revenu sur les conséquences de sa rivalité avec Lewis Hamilton, qui avait progressivement transformé une solide amitié en une relation particulièrement conflictuelle au sein de Mercedes.

Si les tensions entre les deux hommes se sont depuis apaisées, l’Allemand ne nourrit aucune illusion quant à la possibilité de renouer les liens qui les unissaient autrefois.

"Notre relation est neutre. Lorsque nous nous voyons, nous discutons", a confié Rosberg à l’agence de presse allemande DPA.

"Mais nous ne serons plus jamais amis. Nous l’étions autrefois. Il s’est passé trop de choses entre nous."

Interrogé sur ses éventuels regrets concernant la dégradation de leur relation, le champion du monde 2016 n’a pas hésité un seul instant. Au-delà de leur rivalité en piste, Rosberg souligne la singularité des expériences vécues par les deux hommes, qui avaient noué une profonde amitié bien avant de devenir équipiers en Formule 1.

"Oui, absolument. Nous étions les meilleurs amis du monde. Nous avons aussi beaucoup de choses en commun parce que nous avons vécu les mêmes expériences. Peu de gens peuvent en dire autant. Nous partageons un destin commun."

Désormais âgé de 41 ans, tout comme Hamilton, Rosberg reconnaît qu’il prendrait plaisir à se remémorer avec son ancien équipier les nombreux souvenirs accumulés au fil de leur parcours. Il ne croit toutefois pas qu’une telle occasion se présentera un jour.

"Ce serait amusant de se remémorer le bon vieux temps avec lui, mais cela n’arrivera pas."

Ces confidences trouvent un écho particulier dans l’actualité de la Formule 1, alors que Lewis Hamilton traverse une nouvelle période de tensions avec un équipier. Son dernier accrochage avec Charles Leclerc lors du Grand Prix de Las Vegas a provoqué la colère de Frédéric Vasseur et soulevé de nouvelles interrogations quant à l’avenir de leur collaboration chez Ferrari.

Rosberg redoutait même un accrochage volontaire à Abu Dhabi en 2016

Nico Rosberg est également revenu sur l’immense pression qui pesait sur ses épaules lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2016, ultime confrontation avec Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre mondial.

L’Allemand redoutait alors de voir le rêve pour lequel il avait travaillé durant toute sa carrière lui échapper au dernier moment. Son sacre avait donc avant tout été synonyme de soulagement.

"Oui, il y a eu un énorme sentiment de soulagement parce que, jusque-là, j’avais extrêmement peur que mon rêve de devenir champion du monde soit brisé et que je commette une erreur au dernier moment", a-t-il expliqué.

Le niveau de tension entre les deux équipiers était alors tel que Rosberg reconnaît avoir même envisagé la possibilité que Hamilton provoque délibérément un accrochage lors de cette course décisive.

"C’était la situation de pression ultime. Je ne savais pas si Lewis pourrait même provoquer délibérément un accident. C’était intense."