Max Verstappen est impressionné de voir comment Red Bull a réglé ses problèmes du début de saison, alors qu’il est le pilote le plus prolifique en termes de points marqués depuis le Grand Prix d’Espagne. Le pilote Red Bull va très certainement être vice-champion du monde cette année, ce qui semblait peu probable quand la saison a débuté et que Red Bull était la quatrième force du plateau, luttant même parfois pour devancer Alpine F1.

Le quadruple champion du monde a enchaîné neuf podiums lors des neuf dernières courses, dont quatre victoires, alors qu’il n’avait terminé que deux fois dans le top 3 lors des neuf premières manches de la saison, ce qui montre à quel point Red Bull et son département Powertrains ont progressé, tant sur le châssis de la RB22 que sur le moteur DM01.

"Notre série, sur les, je ne sais pas, neuf ou dix dernières courses, a été très bonne. Nous avons beaucoup amélioré la voiture, mais en même temps, au début de l’année, nous avions beaucoup de problèmes à régler sur la voiture" a expliqué le Néerlandais.

"Nous apprenons encore beaucoup pour l’année prochaine, il y a encore beaucoup de choses que nous voulons faire mieux. Nous essayons toujours d’évaluer des éléments, ce qui devrait nous donner des orientations pour l’année prochaine."

"L’année prochaine, beaucoup de choses vont également changer du côté du règlement, cela peut aussi jouer un rôle. Nous voulons simplement être plus compétitifs en début de saison, je pense que c’est l’objectif principal pour nous."

Verstappen a été interrogé sur Russell et, compte tenu de la manière respective dont ils ont couru sur la piste à Vegas, s’il considérait l’échange de mots en dehors de la piste comme une tout autre paire de manches.

"Pendant la course, on est simplement concentré sur le fait d’essayer d’en tirer le meilleur résultat. Et tout ce qui a été dit d’autre en dehors de la piste a été dit, donc il n’y a rien d’autre à ajouter. De mon côté, je suis juste heureux de gagner à Vegas, car c’était une course vraiment difficile à maîtriser."

La victoire de Las Vegas a notamment été possible grâce à une bonne gestion de l’énergie, tant par l’équipe que par Verstappen lui-même, et le Néerlandais n’est pas surpris de voir les progrès qui ont été effectués à ce niveau depuis le début d’année.

"Je pense que nous nous sommes tous améliorés dans ce domaine, pilotes et équipes, dans la compréhension de la gestion de l’énergie, mais c’est normal quand il s’agit d’une nouvelle réglementation."

"Quand on regarde le premier week-end de course, je pense que si on revenait en arrière, on ferait les choses différemment. Ce serait aussi mauvais si on revenait en arrière et qu’on ne savait pas quoi faire différemment, donc c’est juste une progression normale, je dirais."

Un changement d’ingénieur de course non prévu !

Max Verstappen travaillera finalement avec Tom Hart, son futur ingénieur de course pour 2027, lors du Grand Prix du Qatar ce week-end, ce qui constitue une modification du plan initial concernant la succession de Gianpiero Lambiase.

Pour les six dernières courses de la saison, à commencer par celle aux États-Unis, Lambiase et Hart se sont partagé les fonctions d’ingénieur de course auprès du quadruple champion du monde, en préparation de l’année 2027. À cette échéance, Lambiase quittera Red Bull pour entamer une période de préavis (période durant laquelle il ne pourra pas travailler pour une autre écurie) avant de rejoindre McLaren.

Hart, qui occupe habituellement le poste d’ingénieur de performance pour Verstappen, a assuré les fonctions d’ingénieur de course lors des Grands Prix des États-Unis, de São Paulo et de Las Vegas, tandis que Lambiase devait prendre en charge ces responsabilités au Mexique, au Qatar et à Abou Dabi.

Cependant, Lambiase sera absent lors de la course au Qatar ce week-end, et Hart le remplacera à nouveau.

Il semblerait que Lambiase soit absent pour des raisons personnelles ; aucune décision n’a encore été prise quant à savoir s’il officiera une dernière fois en tant qu’ingénieur de Verstappen lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

À Las Vegas, Hart a décroché sa première victoire en tant qu’ingénieur de course de Verstappen. Le duo Verstappen - Lambiase a cumulé 74 victoires, se plaçant ainsi au deuxième rang derrière le tandem formé par Lewis Hamilton et Peter Bonnington chez Mercedes, qui a signé 83 des 84 victoires de Hamilton entre 2013 et 2024.