Kimi Antonelli n’a plus rien à gagner cette saison, avec le titre mondial des pilotes, celui des constructeurs pour Mercedes F1, 16 podiums dont neuf victoires, sept pole positions et huit meilleurs tours. Le pilote italien a reconnu en marge du Grand Prix du Qatar qu’il est difficile de trouver une motivation précise en cette fin d’année, mais il assure vouloir terminer sur une bonne note, surtout après la déception de la course de Las Vegas.

Antonelli y était candidat à la victoire face à Max Verstappen et George Russell, mais il a fait une erreur d’exploitation de son moteur, ce qui lui a même coûté un podium. Il espère donc pouvoir prendre une revanche sur cette déception dès ce week-end.

"J’attends avec impatience la fin de la saison et j’espère que nous pourrons conclure en beauté. C’est vrai que Vegas a été un peu décevant, avec ce dénouement malheureux tout à la fin, mais je pense que le niveau de performance est là" a déclaré Antonelli.

"La voiture, en particulier, se comporte très bien ces derniers temps. J’espère donc que ce circuit nous conviendra. En tout cas, j’ai hâte de terminer la saison en beauté, puis de profiter de la trêve."

Il a donc expliqué qu’il était compliqué pour lui de se battre avec autant de motivation qu’avant l’obtention des deux titres mondiaux, mais il admet toutefois que terminer la saison par une ou deux victoires serait une manière de profiter de son hiver.

"Ce n’est pas évident. C’est vrai qu’après avoir atteint l’objectif ultime de la saison, il est facile de perdre un peu en concentration et en intensité" admet-il.

"Mais, au bout du compte, en tant que pilote, on a toujours envie de gagner autant que possible, même après avoir décroché le titre de champion. L’idée est aussi de conserver cette dynamique pour l’année prochaine, tout en terminant la saison sur une bonne note."

Antonelli a été invité à préciser s’il ne souffrait pas d’un syndrome post-titre. Il ne serait pas le premier champion à connaître un contrecoup après avoir décroché un titre. Son prédécesseur chez Mercedes, Lewis Hamilton, a été battu par son coéquipier Nico Rosberg lors des trois courses qui ont suivi sa consécration en 2015, une saison qu’il avait pourtant dominée.

Deux ans plus tard, il a été victime d’une sortie de piste inhabituelle lors des qualifications au Brésil, après avoir déjà décroché le titre, devançant Sebastian Vettel et sa Ferrari.

En 2004, année où il a dominé le championnat comme jamais, Michael Schumacher a connu une fin de saison particulièrement chaotique : il a fait un tête-à-queue aussi bien lors des qualifications que pendant la course en Chine, a subi une crevaison et est entré en collision avec Christian Klien.

Il a eu un accident lors des qualifications à Interlagos et a fait un tête-à-queue dès le premier tour à Monza, offrant ainsi des victoires à des rivaux qu’il avait pourtant écrasés tout au long de la saison.

"J’ai pris du plaisir, mais pas totalement" admet Antonelli, "car les dernières courses ne se sont pas très bien passées, malgré un bon rythme. C’est un peu étrange de savoir que le championnat est déjà joué ; on court avec moins de pression, certes, mais ce n’est plus tout à fait la même chose."

"Je ne me plains pas, loin de là ; je suis heureux d’être dans cette situation. Mais il est vrai que, lorsqu’on remporte le championnat en avance, il est facile de relâcher un peu l’intensité et la concentration au moment de reprendre le volant."

"C’est sans doute pour cela qu’au Brésil, j’ai commis une erreur en course ; elle ne se serait probablement pas produite si j’avais encore été en lice pour le titre. J’étais trop confiant, et j’ai manqué de concentration à ce moment précis, ce qui a conduit à cette erreur."

"Je constate donc que, sous pression, je parviens à maintenir une meilleure concentration. C’est une situation nouvelle pour moi, alors j’essaie d’en tirer des leçons. J’espère pouvoir conclure ces deux dernières courses sur une très bonne note."

L’objectif est donc clair pour l’Italien et Mercedes F1 : retrouver le chemin de la victoire afin d’aborder l’intersaison avec un esprit plus apaisé, notamment après la remontée de Red Bull et Max Verstappen.

"On veut signer de belles courses, même si le championnat est déjà remporté. Je tiens à finir en beauté pour pouvoir profiter pleinement de la trêve. Je vais donc m’assurer de donner le meilleur de moi-même pour obtenir le meilleur résultat possible."

"Max et son équipe ont été très forts lors des dernières courses mais nous n’avons pas mis tout bout à bout. Je pense que nous devons juste régler notre exécution pour retrouver la plus haute marche du podium ici et à Abu Dhabi."