Comment Vasseur a recadré Hamilton et Leclerc après leur duel au Mexique

La bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc lors du Grand Prix du Mexique n’est pas restée sans conséquences chez Ferrari. Alors que leur affrontement a contribué à faire perdre un doublé potentiel à la Scuderia et s’est soldé par une pénalité ayant profité à Max Verstappen, Frédéric Vasseur a tenu à réunir ses deux pilotes pour mettre les choses au clair. À l’occasion du Grand Prix du Brésil, le directeur français a confirmé que cette discussion s’était déroulée dans de bonnes conditions, tout en rappelant que les ambitions individuelles devaient impérativement passer après les intérêts de Ferrari et de l’ensemble de ses employés.

Ferrari espère avoir définitivement tourné la page des tensions apparues entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au Mexique. Les deux pilotes s’étaient livrés une bataille particulièrement intense dans les premiers virages, alors que la Scuderia occupait les deux premières positions de la course.

L’affrontement avait finalement coûté cher à l’équipe italienne. Ferrari n’avait pas réussi à conserver son doublé, tandis que la pénalité infligée à Leclerc avait permis à Max Verstappen de remporter le Grand Prix.

Face aux nombreuses réactions suscitées par cet épisode, Frédéric Vasseur a décidé de s’entretenir avec ses deux pilotes pour clarifier les attentes de l’équipe et leurs positions respectives.

Le Français a confirmé que cette réunion avait eu lieu à Interlagos.

"Nous l’avons fait ici parce que j’ai dû retourner en Europe entre les deux courses, mais cela s’est bien passé", a expliqué Vasseur.

"C’était bien de pouvoir discuter, de clarifier ma position et la leur. C’était une bonne chose à faire. Et maintenant, nous tournons la page et nous nous concentrons sur la prochaine course."

Si cette discussion a permis d’apaiser la situation, elle n’a pas débouché sur une modification des règles de conduite imposées aux deux pilotes Ferrari.

Vasseur estime que les consignes existantes sont suffisamment claires, même s’il reconnaît que la répétition des confrontations directes entre Hamilton et Leclerc a pu contribuer à faire monter la frustration.

Les deux hommes évoluent régulièrement à un niveau de performance très proche, ce qui les conduit à se retrouver côte à côte dès les premiers tours.

"Les règles restent les mêmes, mais je pense qu’ils ont peut-être accumulé un peu de frustration parce qu’ils commencent chaque week-end côte à côte."

Le directeur de Ferrari ne souhaite pas empêcher ses pilotes de se battre. Il considère au contraire que leur esprit de compétition est une qualité indispensable, à condition que leurs affrontements restent compatibles avec les intérêts collectifs.

"Mais au bout du compte, les règles restent toujours les mêmes : ils doivent se respecter mutuellement. Ce sont deux compétiteurs qui ont l’esprit de combat, c’est certain, mais ils doivent respecter l’autre."

Vasseur insiste toutefois sur un point qu’il juge encore plus important que le respect entre coéquipiers : celui de l’écurie Ferrari elle-même.

"Mais surtout, et avant tout, ils doivent respecter la marque, l’équipe, les personnes qui travaillent à l’usine, celles qui travaillent sur les circuits. Je pense que nous consacrons énormément d’efforts à tout cela, et le message était clair."

Cette mise au point ne s’accompagne donc pas de nouvelles restrictions, mais constitue un rappel ferme des responsabilités des deux pilotes lorsqu’ils se retrouvent en lutte directe.

Vasseur a néanmoins tenu à relativiser la gravité de l’incident mexicain. Le directeur de Ferrari rappelle qu’aucun contact n’a eu lieu entre les deux monoplaces, ce qui distingue cette bataille de certains affrontements entre coéquipiers ayant conduit à des accrochages.

"Je n’ai pas vu de contact entre les deux voitures. Si nous en parlons, c’est parce que nous étions premier et deuxième, mais il n’y a pas eu de contact entre les voitures. Ce n’est pas toujours le cas entre deux coéquipiers."

"C’est certain, ce n’était pas une bonne manœuvre, parce que lorsque vous êtes premier et deuxième, vous vous attendez à rester premier et deuxième, et nous n’y sommes pas parvenus."

"En plus de cela, nous avons écopé d’une pénalité et Max a remporté la course."

Malgré cette occasion manquée, Vasseur refuse de dresser un bilan entièrement négatif du Grand Prix du Mexique.

"Dans l’ensemble, nous avons quand même marqué le plus grand nombre de points du week-end. J’aurais évidemment préféré terminer premier, c’est certain, mais nous devons rester calmes et avancer étape par étape."

Lorsqu’on lui a demandé si la gestion de la dynamique entre Hamilton et Leclerc représentait le défi le plus complexe de sa carrière, Vasseur a expliqué qu’il était préparé à faire face aux aspects négatifs.

"Nous avons deux pilotes expérimentés, deux compétiteurs, et cela fait maintenant quatre ou cinq courses consécutives, depuis Monza et Madrid, que nous marquons le plus grand nombre de points," a-t-il déclaré.

"Il est inévitable qu’une certaine escalade se produise, car chacun veut remporter des courses. C’est sans doute le revers de la médaille : nous avons deux pilotes très compétitifs qui s’élancent côte à côte chaque week-end. Mais si nous occupons aujourd’hui la deuxième place [au championnat des constructeurs], c’est aussi parce que nous avons deux pilotes dont les performances sont très, très proches ; c’est une situation qu’il nous faut gérer."

"C’est un choix, un choix assumé concernant notre duo de pilotes. Il y a des avantages et des inconvénients, et j’assume la gestion des aspects négatifs."

Interrogé ensuite sur la question de savoir si les deux pilotes s’étaient engagés à collaborer dans l’intérêt de l’équipe, Vasseur a reconnu que Ferrari avait "échoué".

"Pour chaque écurie sur la grille, il est entendu que les pilotes travaillent pour l’équipe et que celle-ci doit rester la priorité absolue," a-t-il affirmé.

"Dans ce cas précis, nous avons collectivement échoué : nous occupions les deux premières positions, mais nous n’avons finalement pas remporté la course."

"C’est un échec manifeste, et nous devons réagir. Mais la conclusion de la réunion qui s’est tenue hier soir est sans équivoque."

"Il a été clairement rappelé que Ferrari passe avant tout. C’est une priorité pour la marque, pour nos employés et pour les Tifosi ; nous devons garder cela à l’esprit."

"Je ne leur demande pas d’être les meilleurs amis du monde. Je pense que ce serait même, probablement, un peu négatif. Je leur demande simplement d’agir et de travailler en professionnels, c’est tout."

Interrogé sur d’éventuelles inquiétudes après les propos de Hamilton, qui a affirmé qu’il "ne se laisserait pas réduire au silence", en référence à ce qui a été dit après le Grand Prix du Mexique, Vasseur a déclaré : "Non, non, pas d’inquiétudes… mais j’ai été clair avec Lewis à ce sujet, et je garderai cela entre lui et moi."

"On ne peut pas comparer la relation entre Carlos et Charles, ou entre Charles et Lewis, ou encore celle qui existait par le passé entre Lewis et Bottas, par exemple. Ils ont des personnalités différentes. En termes d’âge et d’expérience, Charles était sans doute un peu plus proche de Carlos ; c’est comme ça."

"Nous avons eu une discussion, avec les deux pilotes. Elle doit rester privée, c’est aussi une question de respect, envers eux comme envers l’équipe. Et, encore une fois, ce qui compte le plus, c’est le message."

Hamilton estime pourtant que Leclerc se montre plus coriace en piste face à lui que n’importe lequel de ses précédents coéquipiers....

"Je ne suis pas certain qu’il ait dit une chose pareille. Il a affirmé qu’il se livrait sans doute à une lutte un peu plus intense avec lui qu’avec certains autres. Mais si l’on observe ce que Charles a fait à Austin, dans la première partie de la course, tout le monde a parlé de magie ; la marge était certes très étroite, mais il n’est pas entré en collision avec l’autre voiture pour autant."