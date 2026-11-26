Frederik Vesti reste convaincu que son rêve de devenir titulaire en Formule 1 peut encore se concrétiser, malgré la décision de Cadillac de conserver Valtteri Bottas pour la saison 2027. Le pilote de réserve de Mercedes a notamment révélé avoir joué un rôle particulièrement important dans les coulisses de la campagne victorieuse de l’écurie allemande en 2026, à travers un travail de développement dont la nature demeure confidentielle. Le Danois affirme également que ses performances en essais libres, notamment au Mexique, ont suscité l’intérêt de plusieurs équipes du plateau, renforçant sa confiance dans ses perspectives d’avenir.

Frederik Vesti n’a pas ménagé ses efforts cette année dans le cadre de ses fonctions de pilote de réserve et de développement sur simulateur chez Mercedes F1. Celui qui fêtera ses 25 ans l’année prochaine a passé environ 250 nuits à l’hôtel au cours de la saison 2026, entre les Grands Prix et l’usine de Brackley.

Si son investissement n’a pas débouché sur l’obtention d’un baquet de titulaire pour 2027, Vesti préfère retenir les progrès accomplis et les perspectives que lui ouvre désormais son travail avec Mercedes.

Le Danois reconnaît avoir été déçu lorsque Cadillac a confirmé la prolongation de Valtteri Bottas pour la saison prochaine. Une discussion avec sa manageuse, Dorte Riis Madsen, lui a toutefois rapidement permis de relativiser cette occasion manquée et de mesurer le chemin parcouru au cours des derniers mois.

"Nous avons rapidement parlé de la manière dont 2026 avait été une année positive et de la confiance qu’elle nous avait donnée pour l’avenir", explique Vesti.

"Nous savons également que Mercedes nous soutiendra encore davantage qu’elle ne l’a déjà fait. Cette année n’a fait que renforcer notre conviction que l’objectif d’accéder à la Formule 1 peut être atteint."

Un travail inédit et encore très secret chez Mercedes

Frederik Vesti a également révélé que Mercedes lui avait confié des responsabilités particulièrement importantes cette saison dans le cadre du développement de sa monoplace.

Le Danois a notamment assuré un rôle de liaison entre les activités menées sur les circuits et celles réalisées à l’usine. Sans pouvoir dévoiler la nature exacte des missions qui lui ont été confiées, Vesti estime que sa contribution a fait une différence significative dans les performances de Mercedes cette année.

"Mercedes m’a utilisé comme un pont entre le circuit et l’usine cette année. Un travail a été réalisé que l’on pourrait qualifier de ’jamais vu auparavant en Formule 1’."

"Je ne peux pas en dire davantage parce que cela reste très, très secret. Mais une partie du travail que j’ai pu accomplir avant et après les week-ends de course a fait une énorme différence pour Mercedes."

Plusieurs écuries de F1 surveillent les performances de Vesti

Au-delà de son travail de développement en coulisses, Frederik Vesti a également eu l’occasion de démontrer ses qualités au volant de la Mercedes W17 lors des séances d’essais libres auxquelles il a participé cette saison.

Sa prestation du vendredi au Grand Prix du Mexique a notamment retenu l’attention, le Danois ayant terminé à moins d’un dixième de seconde du désormais champion du monde Kimi Antonelli.

Vesti estime que ce type de performance constitue un argument particulièrement précieux pour convaincre les autres écuries de Formule 1 de s’intéresser à lui. Cadillac ne serait d’ailleurs pas la seule équipe à suivre attentivement sa progression.

"Nous avons reçu beaucoup de retours positifs, pas seulement de Cadillac, mais de plusieurs équipes différentes, qui nous ont fait savoir qu’elles gardaient un œil sur moi", révèle-t-il.

"Une performance comme celle du Mexique, en particulier, nous donne l’opportunité de forcer l’ouverture de certaines portes."

Frederik Vesti disposera d’une nouvelle occasion de se mettre en évidence à Abu Dhabi, où il retrouvera le cockpit de la Mercedes lors des essais libres du dernier Grand Prix de la saison, puis à l’occasion des essais réservés aux jeunes pilotes.

Par ailleurs, à la suite du départ de Paul Aron, Alpine F1 a également conclu un accord lui permettant de faire appel à Vesti en qualité de pilote de réserve lors des deux dernières manches du championnat, au Qatar et à Abu Dhabi, dans l’éventualité où Pierre Gasly ou Franco Colapinto seraient indisponibles.