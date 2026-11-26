Sébastien Bourdais n’a pas mâché ses mots à l’égard de Max Verstappen après la nouvelle escalade des tensions entre le Néerlandais et George Russell lors du Grand Prix de Las Vegas. L’ancien pilote français de Formule 1 reproche au quadruple champion du monde de faire preuve d’un double discours concernant le comportement des pilotes en piste, en exigeant de ses adversaires une attitude qu’il ne s’impose pas lui-même. Ralf Schumacher estime également que Verstappen est allé trop loin dans ses attaques verbales contre Russell, tandis que Vitaly Petrov s’est montré particulièrement critique envers le pilote Mercedes.

La rivalité entre Max Verstappen et George Russell continue de faire réagir les anciens acteurs de la Formule 1 après leur intense bataille pour la victoire dans les rues de Las Vegas et les échanges particulièrement virulents qui ont suivi la course.

Si plusieurs observateurs ont récemment conseillé à Russell de cesser ses provocations envers le pilote Red Bull, Sébastien Bourdais a, pour sa part, vivement critiqué le comportement du Néerlandais.

"Je n’aime pas le personnage", a lâché le Français dans le podcast Les Fous du Volant d’Eurosport.

"Il y a une chose chez Max qui me dérange vraiment : sa façon de voir les choses, qui revient en gros à exiger que les autres pilotent d’une certaine manière vis-à-vis de lui."

Bourdais a notamment peu apprécié la réaction de Verstappen après l’erreur coûteuse commise par Russell alors que les deux hommes se disputaient la victoire à Las Vegas. L’ancien pilote de Formule 1 dénonce ce qu’il considère comme une contradiction entre l’agressivité dont le Néerlandais peut faire preuve en piste et le comportement qu’il attend en retour de ses adversaires.

"Lui-même a le droit de tout faire. C’est quelque chose qui me dégoûte vraiment", poursuit Bourdais.

"On ne peut pas piloter de manière extrêmement agressive, mettre tous les autres pilotes en difficulté et ensuite s’attendre à ce qu’ils soient gentils avec vous."

Schumacher estime que Verstappen n’avait pas besoin d’en rajouter

Ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher estime lui aussi que Max Verstappen a dépassé les limites en multipliant les attaques verbales contre George Russell dans ses différentes interventions médiatiques après le Grand Prix de Las Vegas.

L’Allemand s’est notamment étonné de voir le pilote Red Bull saisir autant d’occasions de rabaisser son rival, un comportement qu’il ne lui reconnaît pas habituellement.

"Ce n’est pas comme ça que je connais Max d’habitude. Il n’a manqué aucune occasion, sur les différentes chaînes de télévision, d’expliquer exactement où il situe George par rapport à lui : ’pas à son niveau’ comme il l’a dit en conférence de presse", a déclaré Schumacher, consultant de Sky Deutschland.

Pour Schumacher, Verstappen n’avait pourtant nullement besoin de prolonger cette confrontation en dehors de la piste.

"Je ne pense pas du tout qu’il en ait besoin, parce que je pense que cela suffisait. Le monde entier a vu où se situe la différence, pourquoi cette différence existe et où se situe George Russell."

Petrov juge Russell particulièrement peu professionnel

Si Sébastien Bourdais et Ralf Schumacher ont pointé du doigt l’attitude de Max Verstappen, Vitaly Petrov a quant à lui dirigé ses critiques vers George Russell.

L’ancien pilote Renault en Formule 1 a notamment peu apprécié les déclarations du Britannique à l’issue du Grand Prix de Las Vegas marqué par d’incessants changements de position.

"Je n’ai pas du tout aimé le commentaire de George après la course, lorsqu’il a dit qu’il s’amusait au début, mais qu’il avait ensuite, d’une certaine manière, perdu tout intérêt", a dit Petrov.

"C’était une déclaration totalement dépourvue de professionnalisme de la part d’un pilote."

Le Russe a également établi un parallèle entre la personnalité particulièrement loquace du pilote Mercedes et celle d’Alan Permane, qu’il avait côtoyé durant son passage chez Renault.

"Avec Permane, il ouvre d’abord la bouche, puis il réfléchit à ce qu’il dit. C’est la même chose avec Russell. L’image de l’Anglais typique qui aime beaucoup parler et faire peu de choses."

Le sujet sera probablement à nouveau sur la table aujourd’hui au Qatar, lors de la journée médias.