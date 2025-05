Wolff n’a ’aucun doute’ sur la légalité de la McLaren MCL39

Contrairement aux dirigeants de Red Bull, Toto Wolff ne pense pas que McLaren F1 triche sur sa MCL39. Red Bull a de nouveau insinué que McLaren refroidissait les pneus de manière illégale, alors que Pirelli avait déjà confirmé que ce n’était pas le cas fin 2024. Le directeur de Mercedes pense quant à lui que l’intégrité est une des valeurs premières de McLaren.

"Je pense que l’équipe autour de Zak [Brown], Andrea [Stella], Rob Marshall... ce sont des gens bien et intègres" a déclaré Wolff. "Dans le passé, nous avons souvent dit ’regardons s’il n’y a pas quelque chose de limite’."

"Mais je n’ai aucun doute sur le fait que ces gars-là respectent les règles. Il s’agit simplement d’un très bon développement de cette voiture. Ils ont compris comment gérer les pneus bien mieux que tous les autres et, à mon avis, c’est tout à fait légitime."

L’Autrichien est conscient que la domination de McLaren n’est pas due à une tricherie, mais à un meilleur travail de l’équipe de Woking. Plutôt que chercher des failles réglementaires, Wolff veut travailler pour corriger le tir avec son équipe.

"De plus, du point de vue de la gestion de l’équipe, nous ne devrions jamais... lorsque quelqu’un fait mieux que vous, nous ne devrions pas regarder cela et dire ’ils trichent’, parce que ce n’est pas la bonne attitude de toute façon. Nous devons donc simplement nous améliorer et ne pas perdre 30 ou 35 secondes sur 57 tours."