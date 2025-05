Davidson comprend que Norris ait jugé ’sale’ la manœuvre de Verstappen

Max Verstappen a-t-il volontairement envoyé Lando Norris hors piste au deuxième virage du Grand Prix de Miami ? Anthony Davidson pense que ce n’était pas l’objectif du Néerlandais, qu’il estime victime d’une perte de contrôle, mais comprend que le pilote McLaren F1 ait considéré la manœuvre de son rival comme sale.

"Il est facile pour nous d’être ici et de dire ’Lando aurait dû lui donner plus de temps, le laisser respirer dans le premier et le deuxième virage, attendre derrière Max et finalement le dépasser’" a déclaré Davidson à Sky F1.

"Mais vous ne le savez pas à ce moment-là, surtout quand vous devez battre vos concurrents derrière vous et que vous êtes assis sur la grille, vous démarrez, ce n’est pas le départ que vous auriez voulu, Max prend un meilleur départ et le dépasse tout de suite, comme vous vous y attendez toujours."

"Mais Lando joue très bien son rôle. Il est capable de freiner de la bonne manière, de ne pas bloquer alors que Max part légèrement après son entrée précoce, et il peut voir Verstappen en difficulté, et traverse la trajectoire magnifiquement bien pour se donner une belle sortie propre et la faire droite, de sorte qu’il a un meilleur élan."

"Quand vous êtes dans cette position, vous pouvez voir la piste libre devant vous, vous avez fait du bon travail dans le premier virage. Le mouvement est donc bel et bien enclenché. Si je joue le jeu vers le deuxième virage, vous commencez à tourner et vous vous dites “c’est génial, il m’a laissé de l’espace, je suis légèrement en avance, j’ai le nez devant’."

"Mais vous voyez que la direction de Lando ne bouge pas. Il est engagé dans cette trajectoire dans le virage. Et c’est la voiture de Max, en fait, qui commence à venir vers lui. Il est facile de penser à ce stade que c’est Verstappen qui va être un peu sale et pousser l’autre pilote hors de la piste. Et c’est exactement ce qui s’est passé, de la façon dont je l’ai vu."

"Nous n’avons malheureusement pas celle la caméra embarquée de Max, nous ne pouvons pas voir ce qu’il fait avec sa direction. Mais regardez la voiture de Max, il y a un tremblement. Il perd l’arrière et effectue une glissade. C’est subtil, mais cette légère glissade signifie qu’il n’est plus sur sa trajectoire."

"Il cherche désespérément à atteindre le point de corde du deuxième virage avec des pneus froids, et malheureusement pour eux deux, plus encore pour Lando, le fait que sa voiture s’arrête le met hors ligne, et c’est la raison pour laquelle ils font la course sur le même morceau de tarmac."

"Et oui, il le pousse hors de la piste, mais j’aimerais croire que ce n’était pas intentionnel, parce qu’il a un peu de survirage à l’entrée avec ces pneus froids. Cela explique donc ce premier moment de la course."

Norris a vécu "la situation la plus difficile"

L’ancien pilote de Formule 1 ne veut pas s’en prendre à Lando Norris pour avoir eu des difficultés à dépasser Max Verstappen. S’il salue l’efficacité d’Oscar Piastri pour faire commettre une erreur au Néerlandais, il pense que le Britannique s’est ensuite heurté à un Verstappen qui savait comment faire en ayant eu l’expérience face à Piastri (photo ci-dessous).

"Ensuite, nous passons aux défenses. Comme nous le savons, Max est très fort dans ce domaine. Tout d’abord, Piastri passe à l’attaque dans le virage 11. Max l’a très bien couvert, il se place poliment devant et écarte son rival."

"Mais ensuite, Piastri est à l’extérieur, ce qui finit par forcer le pilote Red Bull à bloquer ses roues, la fumée est le signe révélateur qu’il ne s’arrête pas d’une manière aussi efficace qu’on peut le faire à l’extérieur. Et c’est un peu de jugement, évidemment, de la part d’Oscar, un peu de chance aussi."

"Cela implique que votre adversaire s’est révélé, et certains peuvent voir cela, à juste titre, comme un meilleur pilotage, peut-être, que Lando dans cette situation. Mais vous avez pris votre adversaire au dépourvu, et il a certainement eu ce verrouillage, parce que vous l’avez poussé dans cette situation.

"Mais comme Max l’a dit après à la radio, il n’a pas eu un bon feeling avec ces freins, et il s’est raté. Il s’est probablement arrêté trop tard. C’est la première fois qu’il faisait cette défense dans la course. C’est donc Oscar qui s’en est sorti. Et c’est un peu différent quand c’est au tour de Lando de venir à la rencontre du même pilote dans le même virage."

"Maintenant, Max est évidemment conscient de l’endroit où il peut bloquer à l’intérieur du virage. Cela a donc rendu plus difficile pour Norris de passer de la même manière. J’ai toujours l’impression que ce n’était pas aussi bien exécuté qu’Oscar, mais il était certainement confronté à la situation la plus difficile à ce moment-là."

"Dans le virage 11, il arrive enfin à prendre l’avantage, mais il sort de la piste et revient devant. Il fait donc la bonne chose en laissant, aussi douloureux que ce soit, Verstappen passer car il aurait eu une pénalité. Finalement, il a réussi à faire son dépassement dans le virage 11, est resté sur la piste et a pris finalement l’avantage."