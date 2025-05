Brown : Piastri et Norris ’n’avaient pas de marge’ en tête à Miami

McLaren F1 a signé un doublé à Miami, Oscar Piastri ayant gagné devant Lando Norris. Zak Brown, le PDG de l’équipe, se félicite d’une gestion réussie, avec un objectif initial qui était de ne pas faire d’erreur au départ.

"C’était une course solide, on savait qu’on avait un bon rythme de course, il fallait être patient au départ. Il était clair qu’on avait les deux voitures les plus rapides, il fallait juste passer et une fois qu’on l’a fait, tout était sous contrôle" note Brown, qui pense que Max Verstappen n’a pas respecté le Code Sportif International au départ face à Lando Norris.

"Il semble qu’il était à l’intérieur et si quelqu’un est à côté de vous, vous devez lui laisser de la place. Ca n’a pas été le cas ici mais Lando a signé une très belle deuxième place. C’est un peu malheureux, c’était compliqué durant ces premiers tours, mais tout va bien."

L’Américain rappelle que les pilotes qui manquent leur première tentative face à Verstappen ont une situation plus difficile : "Oscar a pu passer Max plus vite, et si vous ne l’avez pas du premier coup, ça devient plus difficile. Il l’avait rattrapé assez vite, mais ils ont fait un bon travail."

En fin de course, Norris a tenté de ramarrer Piastri, sans succès : "Ils sont libres de se battre, s’ils décident de ne pas le faire ça me va bien aussi. Mais il sont libres de se battre, et si vous regardez les temps au tour, il n’y avait pas de marge, donc ils ont tous les deux fait un bon travail."

Brown dément que les victoires jusqu’ici aient été faciles cette saison, et il pense que les succès enchaînés se sont faits grâce à une belle maîtrise opérationnelle : "C’est cinq ou six, et statistiquement on domine."

"Mais pour avoir été sur le muret des stands lors des victoires, on n’a pas contrôlé ici, l’Australie était difficile, et lors des trois autres victoires, on n’avait même pas la voiture la plus rapide, on était meilleurs en matière d’opérationnel."

L’Américain réfute que McLaren ait déjà fait un pas vers les deux titres : "Il reste encore du gtemps. A cette époque l’an dernier, on était troisièmes au championnat et l’équipe qui menait a terminé troisième, tandis que nous avons réussi à être champions, donc il reste du temps."