Verstappen répond à Hamilton après ses accusations de ’deux poids, deux mesures’

Max Verstappen a réagi aux propos de Lewis Hamilton, qui a dénoncé des double standards après leur affrontement lors du Grand Prix du Mexique le week-end dernier.

Le Néerlandais espérait frapper un grand coup dans la course au titre en arrivant à Mexico, mais le premier tour de la course sure le circuit des frères Rodriguez a rapidement tourné au chaos. En tentant de contourner les leaders par l’extérieur au premier virage, Verstappen a été contraint de couper dans l’herbe.

Revenu dans le peloton de tête, il s’est retrouvé derrière Hamilton au sixième tour. Le pilote Red Bull a tenté une attaque par l’intérieur au virage 1, mais a de nouveau dû sortir large et traverser la pelouse.

En reprenant la piste, Verstappen s’est retrouvé devant Hamilton, qui a alors tenté sa propre manœuvre à l’extérieur de la Red Bull au virage 4. Cette fois, c’est le septuple champion du monde qui a dû tirer tout droit, bloquant ses roues, coupant à travers l’herbe et ressortant devant son rival.

Les commissaires ont estimé que Hamilton avait gagné un avantage durable en coupant le virage, et lui ont infligé une pénalité de dix secondes.

"C’est vraiment frustrant," a réagi Hamilton après l’arrivée, rétrogradé de la troisième à la huitième place à cause de cette sanction.

"J’avais pris un bon départ, dans les virages 1, 2 et 3, je suis resté sur la piste et j’étais monté jusqu’à la deuxième place. Mais d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvé troisième, et personne n’a été pénalisé pour avoir coupé le circuit à ce moment-là."

"Max a aussi coupé le virage 3 et il ne s’est rien passé. J’ai demandé à la radio si je devais laisser quelqu’un passer pour avoir gagné un avantage… on m’a dit que non. Et à la fin, je prends dix secondes de pénalité."

Le Britannique a ensuite qualifié la décision de "deux poids, deux mesures" de la part des commissaires, estimant que le même type d’action n’avait pas été jugé de la même manière plus tôt dans la course.

Interrogé sur la frustration exprimée par Hamilton il y a une semaine, Max Verstappen a livré une réponse directe.

"C’est ça, la course. On fait ce qu’on peut dans les limites du règlement, et c’est ce que les commissaires nous permettent de faire."

"On m’a déjà fait la même chose, alors pourquoi je ne pourrais pas faire pareil ? C’est la même chose pour tout le monde."

Une déclaration qui résume bien la façon de courir du pilote Red Bull, qui joue toujours sur les règles à la lettre et non selon l’esprit, exactement ce que, de son côté, Hamilton reproche aux officiels de ne pas avoir respecté.

Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 en 1997, estime malgré cet échange de mots que Hamilton commence à respecter Verstappen. Verstappen a entretenu une rivalité intense avec Hamilton lorsque les deux pilotes se disputaient le titre F1 en 2021, s’affrontant à plusieurs reprises.

"Je ne pense pas qu’il ferait intentionnellement quelque chose contre Max pour lui nuire au championnat, car je ne le considère pas comme un pilote antisportif. Même compte tenu de la saison 2021."

"Il me semble qu’il respecte enfin Max pour ses performances et sa capacité à enchaîner les victoires week-end après week-end. Je ne pense donc pas qu’il soit aussi contrarié qu’il l’aurait été il y a deux ans."