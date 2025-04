Une expérimentation de Pirelli F1 qui met en colère Red Bull

Pirelli va mener une « expérimentation » pour éviter que la procession du Grand Prix du Japon ne se reproduise.

La piste de Suzuka a été refaite avant la course de 2025, et grâce à des voitures toujours plus rapides et des pneus plus durs, les dépassements ont été quasiment inexistants car les pilotes ont finalement pu attaquer presque à fond pendant tout le Grand Prix.

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, prédit une situation similaire plus tard dans la saison.

"Oui, ce sera probablement un championnat de qualifications," a déclaré le Français.

Les pneus durs seront de nouveau fournis ce week-end à Bahreïn, mais la situation est très différente de celle de Suzuka : températures beaucoup plus élevées et usure inhérente des pneus plus importante.

Mais Pirelli a bien l’intention d’ajuster certaines de ses sélections initiales et de fournir des pneus plus tendres pour les prochaines courses.

Le projet commencera par une « expérimentation » à Miami et à Imola avec un passage à des pneus plus tendres encore que ce qui était prévu. Le tout nouveau composé C6 ultra-tendre sera même visible à Imola !

Si l’expérience est concluante, cela pourrait créer une tendance pour l’avenir, admet-on du côté de Pirelli, qui devrait confirmer officiellement l’information ce mercredi.

Et c’est une mauvaise nouvelle pour Red Bull, dont la monoplace est bien plus gourmande en pneus que la McLaren. En coulisses, Christian Horner qui a été décrit comme "en colère" par un directeur d’équipe concurrent, a tenté de s’opposer en ce début de semaine à ce changement de philosophie, en vain, car le projet est soutenu par toutes les équipes ainsi que la FIA.