McLaren F1 retrouvera le circuit de Bahreïn ce week-end... et la victoire ?

Trois Grands Prix mais deux victoires "seulement" pour McLaren F1 en ce début de saison 2025.

En effet, dimanche dernier au Japon, Max Verstappen a réussi à prendre la pole et la victoire au nez à la barbe des deux pilotes de l’équipe de Woking.

Mais le prochain Grand Prix est déjà là, celui de Bahreïn à Sakhir ce week-end. Et la MCL39 y avait particulièrement brillé lors des essais hivernaux fin février.

Qu’en sera-t-il à la mi-avril avec des conditions plus chaudes ?

"Bahreïn est le prochain ! Je suis ravi de courir ici ce week-end. C’est la première course en soirée de la saison, alors j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire dans des conditions différentes de celles que nous avons connues jusqu’à présent," commente Lando Norris.

"Nous sommes sur une bonne dynamique avec deux podiums consécutifs. Nous sommes encore très tôt dans la saison, mais nous constatons déjà que chaque point compte. Et c’est notre objectif : une course amusante et plus de points en poche. C’est parti !"

Pour Oscar Piastri, "ces trois week-ends de course ont été très encourageants jusqu’à présent en 2025. J’ai le sentiment d’avoir un très bon rythme et je suis sur une bonne lancée pour Bahreïn. La voiture est géniale à piloter, félicitations à l’équipe pour tout le travail accompli. J’ai hâte de me remettre au travail en piste."

Encore du travail à faire sur la McLaren MCL39

Andrea Stella, le directeur d’équipe, souhaite évidemment retrouver la victoire après celle décrochée par Red Bull et Max Verstappen à Suzuka.

"Après un résultat positif à Suzuka, nous rentrons à Bahreïn prêts pour la première course en soirée de l’année."

"La MCL39 s’est montrée compétitive lors des trois premières courses, mais nous restons réalistes quant au travail qu’il nous reste à accomplir pour maintenir notre compétitivité. Les essais de pré-saison ici en février ont été relativement positifs, mais nous nous attendons à des conditions légèrement différentes à notre retour en avril."

"Nous avons hâte de retrouver tout le monde pour notre deuxième course à domicile à Bahreïn. Le soutien que nous recevons ici a toujours été très apprécié et nous motive à continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour remporter plus de points, de podiums et de victoires."