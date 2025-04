Officiel : Pirelli F1 va fournir des pneus plus tendres pour provoquer un 2e arrêt en course

Pirelli F1 a confirmé l’information que nous vous donnions en exclusivité dès ce matin : c’est une bascule de l’approche stratégique qui a été confirmée en l’espace de quelques jours depuis la fin du Grand Prix du Japon avec la fourniture de pneus plus tendres que ceux prévus initialement pour les prochaines courses.

Ce plan, qui a provoqué la colère de Christian Horner chez Red Bull Racing, a été dévoilé officiellement.

Aujourd’hui, Pirelli a informé les équipes de son choix de gommes slicks pour les sixième et septième manches de la saison, qui se dérouleront à Miami du 2 au 4 mai et à Imola du 16 au 18 mai. Le changement le plus significatif pour ces deux épreuves réside dans le fait que le trio de gommes sera plus tendre que l’an dernier.

Pour le premier des trois Grands Prix de cette année, qui se déroulera aux États-Unis, le choix se porte sur le C3 en dur, le C4 en médium et le C5 en tendre, soit les mêmes qu’à Melbourne et Djeddah. Pour la première course européenne de la saison, le C6, l’ultra-tendre nouveau venu pour 2025 et le plus tendre de tous les composés de la gamme, fera ses débuts, arborant bien sûr les bandes rouges et le logo Pirelli. Il rejoint le C5 en médium et le C4 en dur.

"Lorsque nous avons commencé à planifier la production et la livraison des pneus pour les premières courses, notre objectif était d’utiliser tous les composés de la nouvelle gamme dès le début de la saison, car ils présentent des circuits aux caractéristiques très différentes," nous explique Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport.

"Cela nous permettrait de recueillir un maximum de données utiles le plus rapidement possible afin d’éclairer nos choix pour le second semestre. Pour 2025, nous disposons d’un éventail d’options plus large que l’an dernier : l’espacement entre les différents composés est plus efficace en termes de performance et, globalement, ils semblent moins sujets à la surchauffe et au graining de la bande de roulement. Cela nous permet également d’expérimenter de nouvelles solutions et de faire des choix qui peuvent déboucher sur diverses stratégies pertinentes, tant en termes d’utilisation des pneus que de nombre d’arrêts aux stands."

À Miami et Imola l’an dernier, la stratégie la plus courante était un seul arrêt, comme ce fut également le cas à Djeddah. Pour ces trois Grands Prix consécutifs, Pirelli a donc opté pour une approche plus tendre afin de provoquer un 2e arrêt. Une proactivité assumée par Pirelli, suite, il faut le signaler, à des discussions qui se sont intensifiées juste après les courses en Chine et au Japon.

"Nous sommes conscients que les équipes et les pilotes maîtrisent parfaitement la gestion et l’entretien de leurs pneus pour obtenir le meilleur résultat possible en course, et que les pilotes souhaitent toujours repousser leurs limites pour vivre les sensations fortes que seule une Formule 1 peut offrir," poursuit Isola.

"Nous en avons eu une nouvelle confirmation dimanche dernier à Suzuka, où, même dans une course peu palpitante en piste, tous se sont dits satisfaits de pouvoir améliorer continuellement leurs temps au tour jusqu’à la fin de chaque relais. Cependant, nous devons concilier cela avec la volonté commune de tous les acteurs clés de notre sport de créer les conditions de courses imprévisibles et spectaculaires. Les pneus et leur comportement sont un élément important de ce tableau et, en tant que partenaire de la Formule 1, nous souhaitons être proactifs à cet égard."

Mais Pirelli ne se contente pas d’opter pour des gommes plus tendres. Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli en F1, a déclaré qu’une autre façon de créer plus de divertissement serait de ne pas utiliser des gommes consécutives dans la gamme, un saut pouvant engendrer des difficultés stratégiques pour les équipes.

"Je pense que nous devons évaluer la répartition des gommes après les six ou sept premières courses. Nous ne voulons pas être trop conservateurs. Nous allons évaluer les performances des gommes, et nous aimerions évaluer leur différence, car nous obtenons davantage de données au fil de la saison."

"Nous aimerions également évaluer la possibilité de ’sauter’ une gomme. Par exemple, utiliser des C3, C5 et C6 ou C3, C4 et C6, soit toutes les combinaisons possibles. Nous évaluerons tout."